世茂再放售東涌酒店　傳意向價45億較前劈逾3成

物業為一間由萬豪所營運的雙品牌酒店，是次將連同基座商場「灣景薈T Bay」一併出售，總建築面積約61萬方呎，共有1,219間客房，以客房量計為區內最大及全港第三大酒店。兩個酒店品牌各有定位，世茂喜來登酒店為高端五星級酒店，共有218間客房，而福朋喜來登酒店共有1,001間客房，主要吸納經濟型顧客。

酒店設施包括6間餐廳、全海景游泳池、健身中心、按摩中心及兒童遊戲室。此外，物業還擁有酒店會議及宴會場地，其中包括一個七米高樓底的大型無柱式宴會廳、連花園之多功能活動廳、3間會議室和一個適合舉辦戶外證婚及酒會派對的大型戶外花園。

第一太平戴維斯大中華區首席執行官李偉文表示，近年政府大力推動機場城的發展，未來即將有多個新發展項目相繼落成如11 SKIES、亞洲國際博覽館二期、藝術品儲存設施、水上樂園及遊艇港灣設施、空運鮮活市集，以及新交通基建連接東涌等，將帶動區內的酒店住宿需求。

該公司首席執行官投資辦副資深董事鄭浩賢補充，去年12月，世茂喜來登酒店及福朋喜來登酒的入住率分別達約94%及約95%，其中世茂喜，來登酒店的平均每日房價更超過1,400元。

上述放售項目未有提供意向價；不過，去年12月底，市傳該酒店最新意向放盤價約45億元，較2023年由另一家代理行負責放售時市傳入場價約65億元，劈價約20億元，減幅約30.8%。