中原：10大屋苑周末僅2成交　交投創48周新低

樓市交投氣氛疲弱，中原指出，十大屋苑於周六、日(11、12日)僅錄2宗成交，創去年2月農曆新年後的48周新低，期內多達8個屋苑未聞交投，只有荔枝角美孚新邨及沙田第一城錄得成交。

該行住宅部總裁陳永傑表示，聖誕及新年長假過後，農曆新年快將來臨，節日氣氛濃厚，加上金融市場蕭條，美國候任總統特朗普亦將於下周上任，短期觀望氣氛轉濃，睇樓氣氛亦持續偏靜，相信要待農曆新年後，二手交投步伐才會回升。

過去兩日港島區指標屋苑均未有買賣，中原楊文傑指出，鰂魚涌康怡花園已連續4個周末未錄得成交，本月則暫錄3宗成交，平均實用呎價約13,127元。臨近農曆新年，睇樓氣氛一向偏靜，加上鄰區有新盤推售，搶去部分二手客源，令區內睇樓氣氛低迷，交投步伐大幅放慢，相信待月底議息會議後，市況將會轉向明朗。

九龍區只有美孚新邨錄得成交，該行馮健平表示，屋苑2期百老匯街36座低層D室，實用面積約872方呎，三房間隔，享公園景，由遺產承辦人放售，最初開價830萬元，議價後以798萬元成交，呎價約9,151元，新買家為同區換樓客。

至於沙田第一城則為新界區唯一錄得買賣的指標屋苑，中原黎宗文表示，該盤24座低層F室，實用面積約451方呎，三房間隔，以545萬元易手，呎價約12,084元。原業主早於1999年僅以190萬元購入單位，，持貨約26年帳面獲利約355萬元，單位升值逾1.8倍。