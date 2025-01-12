新盤市場周末共40宗成交　箕灣傲華單日沽出13伙

新盤市場於周六、日(11、12日)錄約40宗買賣，其中筲箕灣單幢新盤今日次輪發售，單日售出13伙，套現6,434.5萬元。北角住宅項目昨首錄成交連沽3伙，有大手客斥8,428萬元連購兩伙。

傲華今開展次輪銷售 單日沽13伙套現6434萬元

●協成行發展旗下筲箕灣傲華，周日(12日)以先到先得形式展開次輪銷售，最終今日沽出13個單位，套現6,434.5萬港元。該公司物業銷售主管張詩敏表示，項目開售短短五天售出56伙，套現金額接近2.6億元，買家中自住及投資各佔半。

她指出，項目位置優越，步行1分鐘即可到達港鐵筲箕灣站，周邊配套成熟，物業已屆現樓，吸引不少自住客、區內分支家庭、收租投資者、以及來港的人才客追捧。

北角皇都於周六連沽3伙 套現逾1.36億元

該公司營業及市務(特別項目)部助理總經理陳冬陽稱，上述大手買家購入單位包括32樓A1室，實用面積1,522方呎，四房雙套連儲物室間隔，連兩個車位以5,327萬元售出，呎價約35,000元。另一伙為32樓A2室，實用面積886方呎，套三房連儲物室間隔，同樣連同兩個車位，成交價3,101萬元，呎價約35,000元。

新世界營業及市務(特別項目)部助理總經理楊境豪續指，昨日餘下一宗成交為31樓A1室，實用面積1,522方呎，四房雙套連儲物室戶型，連一個車位以5,174.8萬元沽出，呎價約34,000元。

何家欣補充，項目自上周開放展覽廳予VIP客戶優先預約參觀，反應熱烈，每日預約額均爆滿。為回應需求，項目繼周五(10日)加推兩伙招標後，昨天再多推一伙招標發售，單位為33樓B2室，實用面積1,246方呎，四房套房連儲物室間隔，招標日期由下周三(15日)起。

黃金海灣第2期珀岸累計收逾2800張票 周二加推新價單

●旭日國際旗下的屯門青山公路青山灣段黃金海灣第2期珀岸，周末兩日(11、12日)收逾1,400個購樓意向登記，截至今日晚上8時項目累計收逾2,800張入票，以兩張價單合計216伙計，超額認購逾11倍，並預告於周二(14日)加推新價單及公布首輪銷售安排。

集團地產開發部董事總經理李炳餘表示，項目收票及參觀情況理想，不少準買家鍾情一房及開放式單位，作自住及投資用途，故將會於周二加推第3號價單以回應需求，並將同步公布銷售安排。

啟德海灣第1期舉辦運動挑戰賽

項目會所CLUB SUPER MARINA提供多項運動設施，包括逾6,000方呎室內外健身空間，設8大健身專區，其中「24小時互動健身館」設有逾50部專業健身器材。項目為全港首個私人屋苑率先引入Group Cycle動感單車，並設置專屬鍛鍊區，配合VR專業訓練課程，住戶足不出戶亦能享受運動體驗。

成交紀錄冊顯示，該盤今年暫錄4宗買賣，售價由719.4萬至879.1萬港元，套現3,175.9萬元。

海盈山將於周四周五發售87伙

嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗表示，周四價單形式單位，包括20伙兩房連開放式廚房單位、13伙兩房單位、16伙兩房套房連儲物室單位、以及16伙三房套房開放式廚房單位，實用面積486至661方呎，折實最低售價逾950.41萬元，呎價約19,366元起。至於周五招標發售單位均為三房套房連工作間戶型，實用面積861至915方呎。

據銷售安排資料，周四銷售當日設有A組大手時段，買家須購買最少兩伙、最多4伙指定單位，緊接B組銷售時段買家則最多可選購兩伙，截止認購時間為周三(15日)下午1時。

洪水橋滙都周末再售9伙 開售至今累沽近9成

項目今日最新成交包括滙都II第5座10樓A05室，實用面積444方呎，兩房間隔，以476.57萬元售出，呎價約10,734元。同座8樓A09室，實用面積417方呎，同屬兩房間隔，亦獲買家以438.87萬元購入，呎價約10,525元。該座9樓A05室兩房戶，實用面積444方呎，售價為474.09萬元，呎價約10,678元。另外，第6座11樓A08室，實用面積449方呎，屬兩房戶，以481.27萬元成交，呎價約10,719元。

最新成交當中，有買家為現居於上水，購入一伙兩房單位作新婚之用。