英國承諾大幅提高算力打造AI產業　培養企業挑戰OpenAI

外媒報道，英國首相施紀賢(Keir Starmer)領導的英國政府，正將目光投向成為人工智能(AI)領域的全球領導者，將於周一(13日)因應當地商人Matt Clifford建議，成立人工智能機遇行動計劃(AI Opportunities Action Plan)，推動當地企業發展為具挑戰聊天機欌人ChatGPT開發商OpenAI的AI初創，建立一個本土的OpenAI挑戰者，並且大幅增加國家計算基礎設施。

他周一訪問英國布里斯托爾(Bristol)商界時公布有關計劃，該計劃旨在協助英國運用AI的潛力。英國政府主要尋求擴大數據中心的容量，以便到2030年，提升供AI模型演算的電腦能力20倍。該國並容許私企接連AI Research Resource行動，增強企業的AI研發工作，目標是讓本地公司與OpenAI匹敵。英國也準備成立由當地科技界及能源界精英組成的AI能源委員會。

英國科學、創新及技術部發表的一份聲明引述施紀賢的言論指，「我們的計劃將使英國成為世界領導者。這意味英國有更多就業機會及投資，人們的口袋有更多錢。」

主權AI(Sovereign AI)近年來成為不少國家決策者的熱議話題，尤其在歐洲。施紀賢的工黨政府也不例外。根據史丹佛大學，以投資及專利等指標衡量，英國是僅次於中國及美國的全球第三大AI市場。