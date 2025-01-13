李偉傑：恒指下方支持在18100點　油股仍值博

天風國際證券集團經紀業務部董事李偉傑表示，美股上周五(10日)顯著下跌，道指跌近700點。在美元強勢下，港股周一(13日)亦繼續下跌，恒指更失守萬九關。他指出，市場觀望特朗普上任美國總統後，中美貿易兩國關係發展。美國將公布的CPI數據，會否為減息時間表帶來新方向，亦值得投資者關注。他預期恒指下方支持在250天線約18,100點，短線阻力則在100天線19,500點，指數或需企穩其上，才有機會出現轉勢。

有「最強蘋果分析師」稱號的天風國際分析員郭明錤估計，因應交付量減少的情況，蘋果公司iPhone在中國市場的佔有率將持續下滑。李偉傑指出，內地的「兩新」政策對蘋果概念股帶來不利影響，近期手機鏡頭相關股出現回吐。另外，市場關注蘋果公司AI手機發展，但至今仍未明朗，認為現時相關股份短期將受壓，但相信股價經過數日調整，市場負面情緒已大部分反映。