滙豐：加徵關稅推動中國FDI上升　亞洲各國或加快融合

全球關注特朗普本月上台後會否祭出關稅政策以及其相關影響，滙豐環球研究亞洲首席經濟師兼亞太區聯席主管范力民(Frederic Neumann)認為，加徵關稅對亞洲國家而言有兩大啟示。

一是有機會推動亞洲各國，尤其是中國的外商直接投資(FDI)上升。他解釋，由於關稅之下企業需要分散供應鏈布局，其中中國亦須增加外商直接投資，從而抵銷出口放緩的問題，所以相關數字未來不排除會由流出變為重拾正常。

另一啟示則是有機會加快亞洲各國的融合，范指觀乎新加坡及鄰國已形成一定經濟圈，估計未來亞洲各國將會有更多合作。

整體而言，滙豐環球研究認為受制美元強勁因素，今年亞洲(撇除日本)的經濟增長會由去年的4.6%放緩至4.4%，其中中國經濟會由4.9%縮窄至4.5%，主因出口增速減弱所致，未來將視乎中央推出財政措施的力度如何。

不過，被問到MSCI中國指數今年走勢如何，滙豐證券策略亞太區主管林傳英(Herald van der Linde)則指「上升空間大過下跌空間」，並指升幅最多為30%，而下跌幅度則介乎10至15%，主因內地不同行業正進行整固期，企業整體派息率又有5%，算是不俗。

該行同時予印度及南韓股市「中性」評級、台灣股市則為「減持」，又認為由於美債孳息繼續上升，對亞洲央行較難啟動減息步伐。