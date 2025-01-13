撤辣減息無用！去年85%大型屋苑單位估價跌　部分冧近18%

樓市撤辣未能令市況起死回生，樓價去年延續跌勢，銀行估價跟隨下滑。20個大型二手屋苑單位，去年佔八成半估價下挫，其中3個挫幅達雙位數，其中以牛頭角得寶花園表現最差，估價按年勁瀉約17.7%，其次是將軍澳新都城及鰂魚涌南豐新邨，分別下跌約13.7%及10.4%。

根據滙豐銀行網上資料，東網統計的上述大型屋苑，去年佔多達17個估價下跌。期內跌幅最大的上述3個樓盤，分布港島、九龍及新界，反映全港樓價普遍下挫。其中，去年估價跌勢最急為得寶花園，該屋苑A座高層單位，實用面積約282方呎，今年初估價約386萬港元，較去年初約469萬元，按年大減約83萬元。

至於，估價亦急回落的新都城，該盤2期2座一個實用面積約538方呎的低層單位，估值由去年初約759萬元，於一年間蒸發約104萬元。

南豐新邨則為港島區表現最弱屋苑，項目2座一個高層單位，實用面積約516方呎，本月初估價約594萬元，相比去年初約663萬元，削減約69萬元。

至於其餘14個估價下跌二手樓盤，包括牛頭角淘大花園、茶果嶺麗港城、鰂魚涌康怡花園、鴨脷洲海怡半島及天水圍嘉湖山莊等，估價按年跌幅介乎約2.7至9.1%不等。

該批跌價大型屋苑，佔4個最新估價跌至2019年4月後的近6年新低，包括長沙灣碧海藍天、鰂魚涌康怡花園、將軍澳蔚藍灣畔及東涌海堤灣畔。其中，碧海藍天1座高層單位，實用面積約499方呎，估價按年下跌約8.4%，最新報約765萬元。過去一年仍有3個屋苑估價未有下跌，當中兩個包括荔枝角美孚新邨及沙田第一城更逆市上升，按年分別漲約1.6%及1.3%。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，樓市利淡消息已被消化，料踏入農曆新年後，美國對中國政策逐漸明朗化，部分爭拗會變為常態；加上整體樓價已由高位跌約三成，借貸風險降低，今年銀行估價取態將轉積極，並隨整體樓價向上。