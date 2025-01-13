iPhone去年全球市佔下滑　或因中國版缺乏一關鍵功能...

市場調研機構Counterpoint發表報告，稱2024年全球智能手機市場去年銷量按年增長4%，在連續兩年下滑後迎來復甦，扭轉2023年創下的10年以來最低的劣勢。

其中，三星、蘋果公司(Apple Inc.)位居銷量前兩位。由於首度引進人工智能(AI)科技的S24系列和A系列產品線的強勁需求，三星在2024年繼續引領市場。蘋果公司位居第二，市佔率按年下滑1個百分點至18%，其iPhone 16系列的反應不一，部分原因是發布時缺乏人工智能功能的Apple Intelligence，然而該企在拉丁美洲、非洲和亞太其他地區等非核心市場持續強勁成長。

事實上，蘋果公司一直在人工智能領域奮起直追，9月推出iPhone 16後分階段推出了一系列人工智慧增強功能，不過這些AI附加功能在中國版本並不適用，而該公司仍在努力尋找能夠幫助提供人工智能書寫輔助和圖像生成等功能的本地合作夥伴。