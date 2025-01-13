特朗普經濟顧問：美國有條件調高關稅20%甚至50%

外媒報道，將在特朗普政府擔任白宮經濟顧問委員會主任的Stephen Miran曾指，美國有條件將關稅調高至20%甚至50%，並主張推出新版《廣場協議》，讓美元貶值以保貿易優勢。

特朗普再度入主白宮，跟上次同樣主張加徵關稅，以令美國再次強大。新任白宮經濟顧問委員會主任Miran亦有類似看法。外媒指，Miran去年11月、即獲特朗普提名前，出任資產管理公司高級策略師時曾發表報告，認同經濟學中「最佳關稅」理論，即美國對商品價格的影響力，足以抵銷關稅對消費物價造成的衝擊，認為美國有條件將關稅稅率由目前平均2%，提升至20%，甚至50%。

Miran承認，如果貿易夥伴向美國徵收報復性關稅，「最佳關稅」就行不通，形成雙輸。惟他認為特朗普政府可以利用防務承諾作「劏箭牌」，對報復的盟友削減防務支援，意味盟友可以將關稅視為獲得美國安全保障的代價。

Miran又認為，國際干預令美元貶值是另一對美國有利的工具，他相信在一系列懲罰性關稅後，歐洲及中國等貿易夥伴會更願意接受某種形式貨幣協議，以換取降低關稅，以1985年《廣場協議》為基礎推出類似的新協議。

美國在1985年與日、英、法、德簽署《廣場協議》，聯合干預外匯市場，令美元有序貶值，解決美國巨額貿易赤字，日本因未能適時調整自身貨幣政策，令資產泡沫爆破，經濟長期停滯甚至衰退。