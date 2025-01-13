華為余承東：今年鴻蒙生態應用目標10萬

內媒報道，華為常務董事、終端BG董事長、智慧汽車解決方案BU董事長余承東近日向華為終端全體員工發表新年信提到，經歷連續五年的制裁後，2024年華為終端業務重回成長快車道，開啟大發展的新十年。

他表示，繁榮鴻蒙生態、建構鴻蒙原生智慧是支撐公司走向更大勝利的關鍵突破點，華為未來將進一步投入鴻蒙生態建設，「鴻蒙三分天下有其一」。2025年，鴻蒙生態要壓強投入，10萬個應用是生態滿足消費者需要的成熟標誌，是未來半年到一年時間的關鍵目標。

同時，他指外部不確定性依然很大，必須持續改善分層分級的經營管理機制，夯實經營責任，提升經營意識和關鍵經營管理能力，確保終端BG持續貢獻健康、穩定的利潤和現金流。

回顧2024年，余表示為鴻蒙生態快速發展的一年，HarmonyOS NEXT（5.0）正式發布，鴻蒙原生應用和元服務已超過2萬個，開發者數量突破720萬，生態設備覆蓋超10億台。

年內，從手機到汽車的多個終端產品線都在齊頭並進，當中鴻蒙智行四界齊發，實現跨越式發展，全年交付量超43萬輛，連續5個月蟬聯高端市場成交均價第一，拉動車部件等產品競爭力大為提升，提前實現扭虧為盈。