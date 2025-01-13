黃金海灣第2期珀岸部署明日加推價單3號及落實首輪銷售安排

旭日國際旗下的屯門青山公路青山灣段黃金海灣第2期珀岸，周一(13日)預告將於明日加推價單3號及落實首輪銷售安排，有望盡推首3張價單全數單位於本周六出售。

集團地產開發部董事總經理李炳餘指，該盤首兩張價單216伙折實平均呎價約9,915元，於過去5日已接獲逾2,800張入票，按目前已推價單單位伙計，超額認購近12倍。預料已入票人士當中，本地客佔約七成。

集團地產開發部銷售及市場策劃經理辜錦波表示，快將加推的價單3號將提供至少65伙，囊括高中低層單位，部署周六作首輪銷售，將設有大手客安排。

為配合項目銷售部署，中原地產於深井設立「黃金海灣‧珀岸專門店」。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，項目以合理價推出，料會吸納部分資助房屋客源，估計首輪銷售成績不俗，看好該盤會帶動農曆新年的小春陽出現，對後市樂觀，料本月全月可錄約1,500宗一手成交。

該行新界西高級資深營業董事陳忠浩指，現時區內新樓呎租一般約35元至45元，估計珀岸呎租可達38至45元水平，租金回報料逾5厘，對投資客而言相當吸引。