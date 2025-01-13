金發局與伊斯坦堡金融中心簽署諒解備忘錄

香港金融發展局(簡稱金發局)與伊斯坦堡金融中心(Istanbul Financial Center或IFC)簽署諒解備忘錄，以促進香港及伊斯坦堡金融市場之間的合作，旨在發揮兩地的優勢，增強金融聯通及共同發展。

金發局主席李侓仁樂見金發局和伊斯坦堡金融中心建立合作夥伴關係，並指是次合作為加強香港與伊斯坦堡的聯繫提供了寶貴契機。作為兩個重要的金融樞紐，香港和伊斯坦堡分別連結著歐洲、亞洲及其他地區。金發局期待利用香港作為國際金融中心的優勢，結合土耳其在中亞地區日益增長的影響力，攜手探索創新機遇，推動共同發展。

伊斯坦堡金融中心執行長Ahmet İhsan Erdem表示，與香港金發局的合作，是伊斯坦堡金融中心提升其國際影響力及加強與全球金融生態系統聯繫的重要里程碑。此協議不僅連接兩大金融樞紐，更促進金融服務與技術領域的知識與專業交流，為行業的創新奠定基礎。與如香港般成熟的金融中心合作，能提升伊斯坦堡金融中心在國際舞台上的關注，並使其成為更具吸引力的國際投資者理想之地，也將為伊斯坦堡與香港的金融生態系統注入新活力，創造可持續增長與創新的機會。

金發局與伊斯坦堡金融中心將在銀行業、資本市場及保險等領域合作，並通過知識分享促進雙方金融生態系統中持份者之間的交流與合作。金發局和伊斯坦堡金融中心均為世界國際金融中心聯盟(WAIFC)的成員，共同致力推動全球金融互聯互通。