工商舖去年登記量再挫11%　連跌3年　創紀錄新低

利嘉閣(工商舖)地產董事黃應年表示，2024年息口高企令投資意欲低迷，以致工商舖買賣創兩年新低，去年全年累計錄得3,414宗同類登記，較2023年的3,838宗再跌約11%，連跌三年，並創1996年有紀錄以來新低，相信是去年大部分時間處於高息水平，以及經濟復甦進度未如理想所致。

此外，去年亦沒有矚目巨額登記出現，以致工商舖買賣登記金額下挫26%，全年僅錄約544.85億元，創近21年最少。

回顧去年商廈市場表現，他指出，商廈市道仍然緩慢，去年首10個月每月平均只有近51宗登記量，直至11月反映減息行情後才有較明顯反彈，當月錄得83宗，為18個月以來最多。

不過，總結全年同類登記量僅錄657宗，較2023年的749宗再跌約12%，創近4年新低，並為有紀錄次低。涉及登記總值亦按年急跌約52%，只得153.27億元，創近21年最少。

展望2025年，他續稱，一簽多行政策主要針對零售及餐飲業，但政策恢復後帶來的經濟增長及信心提升，也能間接利好商廈市場。對商廈市道持正面看法，若環球經濟在2025年有序復甦，香港作為國際金融中心，將吸引更多跨國公司及投資者進駐，有信心今年商廈買賣登記宗量可重上700宗水平，冀按年上升約7%。成交金額則期望有大額成交支持下，按年看升逾六成，挑戰約250億元水平。

此外，利嘉閣(工商舖)地產商舖、商業及投資部高級營業董事鄭得明表示，北上成風及消費模式轉變，為去年商舖市道帶來巨大壓力，不過一簽多行重啟為市場重燃希望。總結2024年全年，商舖買賣登記錄943宗，按年微跌約6%，連跌3年並創有紀錄新低，反觀期內成交總值錄約234.13億元，則按年大升約26%，主要是年內有兩宗數十億元的大額登記帶動。

考慮到商舖市道已連續兩年創新低，故市場上不少投資者認為是趁低吸納機會，配合一簽多行恢復，加上隨着舖價下跌而租金相對穩定，今年料可吸引一批投資者入市，預期全年相關買賣重上1,000宗水平，按年升約6%，登記總值料增加7%至約250億元。

工廈市場方面，利嘉閣(工商舖)地產工商部高級營業董事朱亮恒表示，去年工廈買賣登記錄1,814宗，按年減少約13%，破天荒跌穿二千宗水平，創1996年有紀錄以來29年新低，涉及買賣合約總值亦挫約32%，錄約157.46億元。