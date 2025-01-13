國際可持續準則理事會副主席訪港　愛上呢樣地道小食...

亞洲金融論壇周一(13日)開鑼，國際可持續準則理事會副主席Sue Lloyd專程來港出席，財經事務及庫務局發揮好客之道，副局長陳浩濂(Joseph)做導遊，孖住佢周圍去。

據了解，今日行程好豐富，所以早早就出發，首先去咗數碼港參觀，之後再同2間綠色金融科技初創公司傾下計。咁遠嚟到香港，除咗公事之外，當然要感受下香港文化啦！

Joseph同Sue去咗本港獨有餐飲文化嘅茶餐廳嘆奶茶，仲叫到成枱嘢食，有蛋撻、菠蘿包、奶油多等，都係輕食為主，同歐洲人平時早午餐嘅飲食習慣相若。Sue大讚好有「地道風味」，亦好鍾意茶餐廳嘅格調。至於咁多樣好嘢食，佢就最愛菠蘿包，個皮又脆又可口。

其實舊年財庫局喺大型金融活動期間，多次兼職做導遊，同活動嘉賓周圍去，亦去過茶餐廳嘆茶。開發銀行行長Dilma Rousseff就最鍾意沙牛麵。

近年港府積極推動盛事經濟，但點樣將活動本身帶來嘅經濟效益再放大，帶挈香港旅遊業、餐飲業、服務業等等，令到一般行業從中受惠，拉近大型活動與社區嘅距離，政府就好好諗下計啦！唔知財庫局私下有無同文旅局交流，整個商務+本港一日遊嘅路線呢？反正大型金融活動多數喺港島市區舉行，去太平山、上環古董街都好方便啫。