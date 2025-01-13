尖沙咀堪富利士道1號商廈招標放售　市值料16.8億

仲量聯行及戴德梁行獲委託招標放售尖沙咀堪富利士道1號全幢商廈，截標時間2月26日中午12時。市場估計該物業市值約16.8億港元。資料顯示，該廈亦曾於2023年4月放售，當時市值約25億元，相比下最新市值較當時明顯低約8.2億元，差幅約32.8%。

該物業為一幢25層高全幢商廈，總建築面積約58,591方呎，地下及一樓為零售商舖，樓上商業樓面包括3樓、5至10樓、15至19樓，而20至23樓則作餐廳用途，物業位置鄰近彌敦道及毗鄰港鐵尖沙咀站。

仲量聯行香港資本市場部執行董事鄧潔瑩表示，放售物業地理位置優越，還具備廣告效益價值，租戶可考慮安裝頂層廣告牌。物業以現狀及交吉形式出售，合適各大企業品牌自用或投資。內地旅客回升後，香港各旅遊區以尖沙咀旅客數目增幅最顯著，升值潛力及投資價值可看高一線。

戴德梁行香港資本市場部董事楊禮雄指出，堪富利士道頭段人車流量極高，是次放售物業毗鄰港鐵尖沙咀站A2出口，基座舖位一直收到不同品牌的租務查詢。大廈高層設有露台及空中花園，享維港海景及九龍公園景致，適合高級餐飲進駐。