瑞銀強調中國是重要市場　料今年GDP增速放緩

瑞銀亞太區總裁及全球財富管理聯席總裁康瑞博（Iqbal Khan）表示，集團在中國開展業務遠超過25年歷史，雖然未來挑戰多，但也看到了巨大的潛力，直言中國是瑞銀的重要市場，並強調瑞銀堅守對中國和亞太地區的承諾。

他表示，集團正在推動增持對瑞銀證券的持股比例達到100%，另正加強與中國工商銀行的合作夥伴關係，探索在資產管理、財富管理、投資銀行以及企業銀行領域的策略合作，合作區域包括中國境內、跨境和海外市場。

聚焦到中國而言，他稱，假設美國自9月起對中國出口商品加徵關稅、中國將相應加碼政策支持，但預計中國今年的國內生產總值（GDP）成長速度還會放緩。中央已將穩健成長視為首要任務，並強調透過更積極的宏觀政策來提振內需，但當中還有一些不確定因素，例如地方政府專案債務限額的提前下達；以舊換新補助政策延續；以及3月召開的兩會將公佈的經濟成長目標和政策刺激方案。

對中國乃至全世界來說，最大的未知數是川普政府的經濟和貿易政策。潛在的上行風險可能來自於較小規模或較晚的關稅加徵，或對中國商品的大規模關稅豁免。

在下行風險方面，美國可能會對來自世界其他國家的所有或大部分進口商品加徵關稅，這可能導致全球需求大幅減弱。更嚴格的技術限制和更激進的脫鈎措施可能會對中國企業的信心、科技產業發展和整體生產力提升帶來下行風險。