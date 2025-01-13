瑞銀：看好中港互聯網、高息股表現　A股企業盈利較往年好

瑞銀大中華研究部總監連沛堃預測，今年MSCI(中國)指數目標為69點，距離現在的水平有高個位數增長，認為中國相較新興市場及全球，表現會較好，對中國總體股票市場看法較為積極，較偏好MSCI(中國)及港股，板塊較看好互聯網，另高息股表現看高一線。至於新興市場的股票，波動還是比較中性。

瑞銀證券中國策略分析師孟磊補充，今年A股滬深300的企業盈利增速預計在6%左右，比去年和前年「好上不少」，並為投資者提供一定信心和動能。認為A股盈利會反彈，政策會推進。

他指，除了個人資金以外，「耐心資本」成為市場新的關注字詞，留意到保險公司這類的長線資本已不停地流入市場，預計有更多的保險公司提高股票投資權益資產的類別，尤其在10年期國債利率跌穿2%時，現時10年期國債利率介乎1.6至1.7水平，所以股票市場是長期的「耐心資本」，保險公司投入的非常重要的重點。

孟氏提到，從資金面來說，「耐心資本」有望為市場築底，而國有企業、關於市值管理、關於併購等是今年投資主題，風格配置上，先看好大盤、後看好小盤，「成長」和「價值」短期可以做一些再平衡，市場反彈之後可以加倉「成長」。