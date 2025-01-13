內地豉油製造商海天味業向聯交所遞上市申請

上海上市的海天味業正式向聯交所遞交主板上市申請，中金、高盛及摩根士丹利為聯席保薦人，之前有傳該企擬集資至少15億美元（約117億港元〕。該股周一收報42.28元人民幣，升0.66%，市值達2,351.02億元人民幣。

招股文件顯示，2023年，海天的豉油、蠔油、調味醬和料酒在中國內地的市佔率均為第一，食醋是第二。若以醬油及蠔油的收入計，更是全球第一。2024年首9個月的收入為203.99億元人民幣，按年增長9.37%，其中50.68%來自豉油，純利按年增長11.23%至48.14億元人民幣。

期內，整體毛利率按年擴大1.3個百分點至35.98%，原因是黃豆、蠔汁等市價下降。按產品分類，豉油按年擴1.2個百分點至44.6%，蠔油按年升4.2個百分點至33.8%，調味醬按年升0.9個百分點至37.5%。

豉油收入按年升7.4%至103.38億元人民幣，原因包括產品升級、為適應不同銷售渠道需求而進行的產品組合調整，以及加大推出新品和相應促銷的力度。蠔油收入增加6.4%至34.27億元人民幣，主要歸因產品升級，如「擠擠瓶」包裝，以及推出薄鹽蠔油等新產品線。

該企指，尋求在香港聯交所上市，以推進集團的全球化戰略，提升其國際品牌形象及競爭力。