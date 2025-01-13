香港會計師公會：為港可持續發展披露準則創有利環境

香港會計師公會去年12月發布香港可持續披露準則，與國際財務報告可持續披露準則(ISSB準則)全面銜接，並將於今年8月1日起生效。該公會會長歐振興出席「亞洲金融論壇」時表示，香港成為首批將本地可持續披露準則與國際準則接軌的司法管轄區之一，對維持及提升香港在國際資本市場的競爭力至關重要。

他提到，公會發布的香港可持續披露準則與ISSB準則全面接軌，為企業的可持續發展相關財務披露提供全球基準，使企業能夠向投資者提供更具一致性、可比性的資訊，更有助他們進行決策。

他續指，香港會計業界在財務匯報、審計、內部監控及風險管理等範疇富有經驗，可以為企業及機構提供優質的可持續匯報及鑒證服務。公會亦將積極為業界及持份者賦能，確保香港可持續披露準則得以順利實施，鞏固香港作為領先綠色和可持續金融樞紐的地位。

他又指，公會作為香港可持續匯報準則制訂者，將為實施香港可持續披露準則創造更有利的環境，並為香港發展全面的可持續披露生態圈作出貢獻，以迎接新的增長機遇。

另外，該公會在論壇場內設置展位。歐振興認為，亞洲金融論壇匯聚來自全球各地的政商界領袖及金融 專家，提供一個理想平台，讓其展示香港在可持續披露準則發展方面的工作，以及了解各地可持續匯報的最佳實踐。同時會解答參與者對公會於可持續發展方面工作的查詢，加深他們對香港可持續披露發展的認識。