中證監：今年宏觀政策取向較為積極　料逆周期力度加大

中國證監會召開今年系統工作會議表示，指2025年資本市場面臨的情勢仍複雜多變，外部輸入風險加大與內部風險因素交織疊加；今年宏觀政策取向較為積極有為，超預期逆周期調節力度加大，各方合力穩市機制更加健全，資本市場自身投資價值進一步凸顯。

會議要求，要加速改革開放，深化資本市場投融資綜合改革。以深化投融資綜合改革為牽引，進一步打通中長期資金入市卡點堵點，協同推動各類中長期資金建立長週期考核機制，提高權益投資比例，深化公募基金改革。研究制定更好支持新質生產力發展的政策安排，深化科創板、創業板、北交所改革，增強制度的包容性、適應性。

會議要求，要注重固本強基，培育更多體現高品質發展要求的上市公司。落實資本市場財務造假綜合懲防工作意見，進一步提升財務造假等線索發現能力。全面落地上市公司市值管理指引，加大上市公司分紅、回購激勵約束。

進一步發揮好資本市場併購重組主通路作用，盡快完善「併購六條」配套機制。加速制定控股股東、實際控制人行為約束的整體監理方案，提升上市公司訪視覆蓋率，推動改善經營管理績效。鞏固深化常態化退市機制，暢通多元退出管道，加速完善退市過程中的投資者保護制度機制。