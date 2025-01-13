中銀香港：完成存入首筆「北向互換通」在岸國債抵押品

中銀香港表示，人民銀行支持金管局推出人民幣貿易融資流動資金安排，是一項重要的市場機制創新，令香港商業銀行可獲得穩定且低成本的人民幣資金來源，以滿足境外企業客戶人民幣貿易融資需求。

此外，人民銀行擴大在岸人民幣債券作履約抵押品政策，讓境外投資者未來可使用在「北向債券通」下持有的中央政府債券，作為香港場外結算公司所有其他合資格衍生品交易的履約抵押品，此舉措為境外投資者提供了更多非現金抵押品的選擇，增加其資金靈活性。新措施亦完善了離岸人民幣流動性市場化安排機制，讓「北向債券通」參與者可以使用合資格在岸債券作為抵押品在香港進行人民幣回購業務，相信這一系列措施將進一步吸引更多投資者參與中國債券市場，為人民幣國際化創造更多有利條件。

人民銀行於去年7月已公佈有關支持境外投資者使用債券通持有的在岸國債和政策性金融債作為「北向互換通」履約抵押品的新措施，市場翹首期待。今天措施實施首日，中銀香港作為香港場外結算公司結算會員，使用於「債券通」中持倉的在岸國債作為抵押品支付「北向互換通」保證金，有效盤活本行在岸債券持倉；該行將持續跟進人民銀行政策措施的落地，為穩慎扎實推進人民幣國際化做出更大貢獻。