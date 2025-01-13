道富：12月機構投資者風險偏好指標下降

道富環球市場公布機構投資者指標，12月機構投資者風險偏好指標下降至-0.09，機構投資者的風險偏好有所下降，結束了此前連續四個月的風險偏好上升態勢。

道富機構投資持股指標表明，機構投資者對股票的配置基本不變，仍處於16年半以來的最高水平。現金持有量小幅上升10個基點，完全由對固定收益證券配置減少13個基點所支撐。

道富環球市場全球宏觀策略主管Michael Metcalfe表示，12月，投資者行為呈現三個特點。首先，投資者在年底降低風險時，更傾向於從主權債券而非股票進行撤資。由於本月股票配置基本不變，這意味着機構投資者在2025年初仍那保持着16年半以來對股票的最大增持。

其次，雖然機構投資者在股票上的增持仍高度集中，但已開始採取行動改變這一局面。在我們追蹤的各地區中，美國是唯一一個投資者增持的區域，但12月期間增持規模有所減少，同時中國和日本股票的減持也有所減少。這種減少可能反映出合理的風險管理，但也可能反映出對美國貨幣、財政和貿易政策的不確定性，以及對中國刺激措施最終扭轉市場情緒的期望。

第三，儘管投資者對股票持樂觀態度，但機構投資者對主權固定收益市場的悲觀情緒仍根深蒂固。值得注意的是，隨着年底風險的減少，固定收益的配置也在下降。持有久期債券的擔憂源於對通脹和不可持續財政赤字再度抬頭的擔憂。