港島上車指標屋苑特色戶「4字頭」易手　呎價12583元

港島上車指標屋苑特色單位，樓價「4字頭」有交易。鰂魚涌南豐新邨連天台兩房戶，減價8萬元後，以492萬元成交。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原梁嘉駿表示，鰂魚涌南豐新邨11座頂層連天台戶，實用面積約391方呎，兩房間隔，叫價500萬元，現以492萬元成交，呎價約12,583元，新買家為用家。

●中原梁志昌指，西環高雅大廈中高層D室，實用面積約333方呎，兩房間隔，叫價500萬元放售，現以430萬元沽出，呎價約12,913元，新買家為用家。

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九龍區

●中原洪金興表示，油塘PENINSULA EAST第1座中層A室，實用面積約931方呎，套三房間隔，另設儲物房，原先叫價1,200萬元，現大減90萬元或約7.5%，以1,110萬元易手，呎價約11,923元。

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新界區

●中原林溢斌稱，東涌1月暫約10宗二手買賣，包括藍天海岸1座高層D室，實用面積約806方呎，套三房間隔，享機場海景，原業主本月初叫價860萬元，零議價下售出，呎價約10,670元。

●祥益黃文樂指，屯門盈豐園1座中層H室，實用面積約415方呎，兩房間隔，新買家為區內客，為鄰近家人居所，方便照應，以359萬購入上址作自住上車，呎價約8,651元。

●利嘉閣黃錦鵬表示，屯門黃金海岸5座低層F室，實用面積約685方呎，套三房間隔，望園景，新買家為區內客，因小朋友升學，計劃購入物業自住，上址叫價490萬元，議價後以430萬元易手，呎價約6,277元。

●美聯陳鋒指，元朗朗晴居錄接連成交，包括3座低層G室，實用面積約756方呎，套三房設計，早前叫價620萬元，獲換樓客輕微議價兩萬元，以618萬元承接，呎價約8,175元。

●中原王勤學稱，過去的周末元朗錄約6宗二手買賣，其中YOHO Town的2座高層C室，實用面積約393方呎，兩房間隔，叫價530萬元，議價後以523.8萬元易手，減價約6.2萬元，呎價約13,328元。

●中原陳國輝指，上水居屋彩蒲苑B座中層12室，實用面積約351方呎，兩房間隔，已補價自由市場叫價約310萬元，終以298萬元沽出，呎價約8,490元，新買家為同區上車客。

●世紀21奇豐李嘉文表示，沙田濱景花園5座低層G室，實用面積約554方呎，三房間隔，望園景，叫價738萬元，放盤豹17個月，減208萬至530萬元沽出，減幅約28.2%，呎價約9,567元。

●中原侯惠良稱，沙田好運中心榆林閣中層G室，實用面積約427方呎，兩房間隔，叫價約590萬元，去年5月減至550萬元，日前議價後以520萬元易手，呎價約12,178元，新買家為上車客。

●中原曾紀賢表示，沙田御龍山6座中層C室，實用面積約696方呎，套三房間隔，望內園景，叫價約1050萬元，議價後以1,000萬元沽出，呎價約14,368元，新買家為同區客。

●美聯吳美娥指，大圍盛世1座南翼高層B室，實用面積約786方呎，套三房連儲物室設計，新買家租樓多年，斥1,220萬元承接單位，呎價約15,522元。

●中原黎宗文稱，沙田及大圍1月暫錄約24宗二手買賣，按月跌約10%，大圍盛薈1座南翼中層D室，實用面積約686方呎，套三房間隔，叫價約1,100萬元，去年10月減至1,000萬元，議價後以990萬元獲承接，呎價約14,431元。

●世紀21奇豐胡佩碧表示，馬鞍山雅濤居2座頂層單位，實用面積約501方呎，兩房間隔，望遠景，叫價580萬元，放盤3個月，減60萬元，以520萬元獲買家承接，呎價約10,379元。

●美聯楊震霆指，馬鞍山翠擁華庭8座高層B室，實用面積約844方呎，三房連儲物室設計，享海景，新買家租樓兩年後，遂轉以802.8萬元承接單位，呎價約9,512元。

●中原胡耀祖表示，馬鞍山1月暫錄約26宗二手買賣，夾屋雅景臺2座高層F室，實用面積約475方呎，兩房間隔，叫價約518萬元，日前議價後以490萬元易手，呎價約10,316元，新買家為上車客。

●中原關偉豪稱，將軍澳海悅豪園2座高層A室，實用面積約606方呎，套三房加儲物房間隔，叫價780萬元放售，反價至790萬元成交，呎價約13,036元，新買家為同區家庭客。

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