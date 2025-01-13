元朗洪水橋滙都月內累售31伙

元朗洪水橋項目於周一(13日)連沽6伙，月內累計已賣出約31伙，銷情理想。同區貨尾盤不甘示弱，新推出百萬折扣優惠搶客。

●元朗洪水橋滙都單日連沽6伙

●元朗站The YOHO Hub II本月累售11伙

●黃竹坑站海盈山6日累收逾1,248票

●元朗洪水橋#LYOS推新折扣

●屯門黃金海灣第2期珀岸預告周六開賣

旭日國際旗下的屯門青山公路青山灣段黃金海灣第2期珀岸，周一(13日)預告將於明日加推價單3號及落實首輪銷售安排，有望盡推首3張價單全數單位於本周六出售。預料已入票人士當中，本地客佔約七成。快將加推的價單3號將提供至少65伙，囊括高中低層單位，部署周六作首輪銷售，將設有大手客安排。

●北角皇都三房連車位售3,013萬

●啟德THE HENLEY II兩房呎售約31,633元

●日出康城SEASONS系列累售969伙

會德豐地產的將軍澳日出康城PARK SEASONS，今(13日)錄得第2B座10樓A室的成交，單位實用面積537方呎，兩房連書房間隔，成交價782.9萬元，呎價約14,479元。整個SEASONS系列自去年3月開售至今，累售969伙，套現逾60.2億元。

●啟德天瀧四房成交價4,140萬