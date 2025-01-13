元朗洪水橋滙都月內累售31伙
2025年01月13日 22:05
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元朗洪水橋項目於周一(13日)連沽6伙，月內累計已賣出約31伙，銷情理想。同區貨尾盤不甘示弱，新推出百萬折扣優惠搶客。
●元朗洪水橋滙都單日連沽6伙
泛海集團(00129)發展的元朗洪水橋滙都，周一(13日)連錄6宗成交，單日吸金逾2,651萬元。集團執行董事關堡林表示，該系列項目本月至今僅13日已錄約31成交，佔新界區新盤整體成交量三分之一。最新售出的單位包括第5座9樓A11室，實用面積338方呎，以354.82萬元，呎價約10,498元。
●元朗站The YOHO Hub II本月累售11伙
新鴻基地產(00016)旗下元朗站The YOHO Hub II，本月至今(13日)共售出約11伙，總成交金額逾1億元。最新售出單位為6座20樓C室，為實用面448方呎，屬兩房間隔，成交價693.4萬元，呎價約15,478元。
●黃竹坑站海盈山6日累收逾1,248票
由嘉里建設(00683)、信和置業(00083)及太古地產(01972)合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸海盈山，截至周一(13日)晚上7時，項目在6日內已接獲逾1,248個意向登記，按本周四以價單形式發售65伙計，已暫錄超額認購逾18倍。
●元朗洪水橋#LYOS推新折扣
長實集團(01113)旗下已屆現樓的洪水橋#LYOS，周一(13日)公布推出「百萬大禮買大屋」優惠，購買花園複式戶可享100萬元的售價折扣。發展商指，除了上述折扣外，指定花園複式戶更可獲贈30萬元的型格家具禮券或送全屋型格傢俱，及享有最多2%的「提早付清餘款現金回贈」優惠。
●屯門黃金海灣第2期珀岸預告周六開賣
旭日國際旗下的屯門青山公路青山灣段黃金海灣第2期珀岸，周一(13日)預告將於明日加推價單3號及落實首輪銷售安排，有望盡推首3張價單全數單位於本周六出售。預料已入票人士當中，本地客佔約七成。快將加推的價單3號將提供至少65伙，囊括高中低層單位，部署周六作首輪銷售，將設有大手客安排。
●北角皇都三房連車位售3,013萬
新世界發展(00017)旗下的北角皇都，周一(13日)通過招標售出31樓A2室，實用面積886方呎，採三房間隔，連同1個車位以3,013.8萬元成交，呎價約34,016元。項目累沽4伙，最新上載最新銷售安排，加推兩伙高層單位於本周五起招標出售，包括28樓A1室，為實用面積1,079方呎的三房單位。招標期截至2月28日。
●啟德THE HENLEY II兩房呎售約31,633元
恒基地產(00012)旗下已屆現樓的啟德THE HENLEY II，今(13日)售出第1座36樓D室，實用面積476方呎，兩房間隔，成交價1,505.75萬元，呎價約31,633元。
●日出康城SEASONS系列累售969伙
會德豐地產的將軍澳日出康城PARK SEASONS，今(13日)錄得第2B座10樓A室的成交，單位實用面積537方呎，兩房連書房間隔，成交價782.9萬元，呎價約14,479元。整個SEASONS系列自去年3月開售至今，累售969伙，套現逾60.2億元。
●啟德天瀧四房成交價4,140萬
由恒基地產(00012)及會德豐地產等6大發展商合作發展的啟德天瀧，今(13日)售出四房海景單位。恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，項目最新招標售出7座16樓B室，實用面積1,173方呎，成交價4,140萬元，呎價約35,294元。發展商指，項目自以現樓形式推售後，至今沽出50伙，套現約19.5億元。