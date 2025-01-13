晉達︰美國大型股升勢遇考驗　新興市場前景樂觀

資產管理公司晉達(Ninety One)投資智庫總監蘇達輝(Philip Saunders)表示，美國股市去年的回報顯著高於大部分市場，美元兌其他主要貨幣在年內報升。投資氣氛及股票配置均處於周期高位，惟這是一個「頭重腳輕」的市場：市值最大的十家公司佔市場總值超過35%，這種集中度自1970年代以來未曾出現。

儘管美國經濟的宏觀前景似乎令人鼓舞，但股價或已反映大部分利好消息，反映美國大型股在2025年面對的挑戰可能超越現時的市場共識預測。預期今年全球情況將有所改善，投資者應避免同時集中持有大型增長股及多個長期股票回報的預測中整體評分欠佳美國市場。

他說︰「金融業兼備吸引的動力和估值，從歷史角度而言仍然處於合理水平。而價值股和小型公司將創造明顯的多元化優勢，受惠於盈利增長擴大的趨勢。」

另外，新興市場股票的前景相當樂觀，原因有三：美國利率走勢明顯向下、美國經濟將持續擴張，以及新興市場股票的估值較已發展市場吸引。不過，特朗普勝出美國大選為市場帶來不確定性，特別是其針對中國、墨西哥和加拿大的關稅措施。

中國出口市場多元化策略有助緩減關稅的影響。而其最近支持經濟、穩定房市的行動使企業改善營運和向股東發還更多資本，提供非常可觀的選股機會。同時，亞洲為「全球人工智能工廠」，人工智能(AI)主導的科技板塊受惠於全球需求，尤其半導體及數據中心。