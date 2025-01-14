東方日報B1：人行6新招助港吸外資　大增外儲南下配置

今年開局不到半個月，中港股市又在「鬥殘」！為提振景氣，中港兩地財金部門周一(13日)聯合行動放大招！繼周日(12日)國家金融監督管理總局召開2025年監管工作會議，明確「要鞏固提升香港國際金融中心地位」等6大任務，中國人民銀行昨聯同香港金管局宣布6項新措施，涉及推出1,000億元人民幣貿易融資流動資金安排。人行行長潘功勝更明言，將大幅提高國家外匯儲備在香港的資產配置領域，為香港的金融發展開闢更加廣闊的空間。言下之意，即示意國家或會利用外儲買入香港資產，有了這口強心針，得留意短期內外資會如何解讀。

外界正觀望這些「新招」能否提振市場信心，吸引資金流入香港，增強香港作為離岸人民幣市場的流動性，以達至利商便民，盤活經濟之效。要留意，由於國家金監總局乃中國銀保監會改革後的產物，象徵內地創設「一行一局一會(即包括人行、金監總局和證監會)」的新格局，其言論基本上就是國家金融政策的取態。

除了談及香港，是次金監總局亦提到，要加快推進中小金融機構改革化險；有效防範化解重點領域金融風險，加快推進城市房地產融資協調機制擴圍增效；切實提高銀行業保險業高質量發展能力；以及引導保險、理財資金支持資本市場平穩健康發展。

正值亞洲金融論壇一連兩日在港舉行，金管局和人行宣布的「新6招」亦與深化香港和內地金融市場互聯互通有關，涵蓋債券、理財等範疇。

就人民幣貿易融資流動資金安排方面，金管局指2月將落地有關安排，透過跟人行達成的貨幣互換協議，年期分一個月、3個月及6個月，較目前的即日、隔夜和7日期為長，利率會參考在岸人民幣加上點差，而考慮到部分銀行較少持有人民幣票據，是次包括貨幣互換安排，銀行可以港元作為抵押。

此外，兩地會發展利用「債券通」(北向通)債券作為抵押品的離岸人民幣回購業務，下月10日實施，從而加強國際投資者投資在岸債的誘因。同時，由今日起，債券通(南向通)的結算時間將延長一個半小時至下午4時半，並擴大內地投資者透過南向債券通進行債券交易的幣種，由目前的港元和人民幣延伸至美元和歐元等幣種債券。

金管局表示，正與人行研究及推進擴大合資格機構投資者可參與南向通的範圍，商討引進非銀行機構例如證券、保險等金融機構可經債券通南向通在香港或經香港買國際債券。金管局已和人行達成初步共識，現等內地監管機構完成對合資格機構審批，之後會適時公布。

另一方面，財經事務及庫務局表示，新資本投資者入境計劃自去年3月起推出至今不足一年，接獲逾800宗申請，當中超過700宗已獲批，帶來超過200億元資金。計劃今年3月起優化，對下一階段較有信心，未來新資本計劃透過與家族辦公室政策聯動，料可提升吸引力。