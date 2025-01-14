【東方日報產評】減息降溫強美金　股匯債動盪加深

美國就業數據意外強勁，令今年減息預期急降溫，美元強勢再下一城，美匯指數昨突破110大關，一眾非美貨幣貶值壓力難消。投資者更開始盤算，今年減息幅度不似預期之餘，更要重新評估減息方向是否已逆轉，本周美國公布的通脹數據也許能提供線索，可特朗普本月20日上任後各項重大政策的疊加效應卻無法估量，通脹與利率路徑極不明朗，成為金融市場及全球經濟的一大隱憂，加大投資操作的風險，不可不察！

本來市場預期今年美國至少減息兩次，豈料特朗普當選下屆總統後，聯儲局口風轉鷹，而上周五公布的就業數據強勁，更令今年的減息預期急降溫。如今看來今年可能只減息一次，且好可能是下半年的事，這頓令一直在期待減息的投資者大失預算，這枚「深水炸彈」震散股債兩市。若非昨日中港兩地聯手公布一系列支持香港國際金融中心發展的政策消息，相信港股跌幅更深。

除了要觀察更多經濟數據去判斷利率走向外，更難猜測是特朗普上場後，如何執行其關稅、企業減稅、難民安排及對華等政策，從而判斷如何影響企業盈利和進口商品價格等走向，令人擔心特朗普施政引發物價回升，令聯儲局抗通脹工作受阻，則叫停減息之餘，甚至可能重新加息。

如是者，利率成本無法下降，對於債務高企的經濟體、企業及個人都是噩耗。比如香港樓市，本來老是憧憬今年減息有利樓價企穩和交投，如今看來繼續尋底的機會更大，債務沉重的企業，度日如年。

另一點要注意是美元強勢未止，一眾非美貨幣繼續當災。人民幣亦難幸免，變相對於中國要穩股穩樓的目標增添難度，以中國資產為主的港股想翻身亦困難重重。雖然兩地當局似乎已察覺不妙，近日連番出口術兼出重招應對，開宗名義要保香港國際金融中心地位，市場自然也期望中港兩地加強互聯互通，能起到一定的穩定作用，否則股、樓等資產價格再大跌，負面財富效應抵銷了一系列補貼消費等刺激措施的作用，會令這場信心戰將更難應付。

世界再一次感受到，經濟的所有麻煩都是源自美國貿易保護主義和金融霸權。狂人特朗普重返白宮後，這股破壞力可能更甚。悲觀去想，世界經濟難有寧日；樂觀去想，也許這場危機能成為團結非美經濟體尋求減少受美元政策影響的力量。類似金磚國家規模壯大、區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）等自貿機制對於穩定亞洲與新興市場貿易的重要性愈來愈大，國際上使用非美元進行貿易支付結算的嘗試會愈來愈受落等，在在說明與其等美霸火燒門口，何不主動尋求其他出路。中國剛公布的出口數字令人鼓舞，人民幣能否在推動國際化上殺出血路，得耐心觀望中港金融上演大戲。

山雨欲來，今年金融市場不會平靜，美元與美國資產大上大落，對全球金融市場都不是好事。能否將美國主導的一股極端風暴化為變化的動力，得看各地如何拿捏自身利害，團結爭取換來久安新出路。