聖諾醫藥：考慮就基金價值大跌提起法律程序以追回資產可能性

聖諾醫藥( 02257 )宣布，調查委員會已委聘調查公司，以就調查全資附屬公司聖諾香港於TradArt Flagship Investment SPC Fund(該基金)項下IPO Mixed Strategy Investment SP獨立投資組合作出的2,000萬美元投資相關事宜提供法證會計及法證技術支援。該基金的投資經理為好贊資產管理，而該基金由We Services Limited管理。

聖諾香港於2022年及2023年於該基金的投資總額為2,000萬美元。於2024年4月10日，公司致函投資經理，啟動該投資的全面贖回，惟投資經理於2024年6月28日方告知該基金的淨值出現「大幅下跌」。公司當時的主席陸陽帶領團隊於2024年7月4日會見投資經理的合夥人兼董事總經理胡超以及營運及風控總監王超。當時該投資的價值已下跌至約為200萬美元，且並無提供導致此重大虧損的任何詳情或理由。

調查的中期報告觀察有關該基金作為一項金融產品向董事會呈報時的不確定因素。由於該基金相關情況的不確定因素，加上與該投資有關的訪談內容不一致及關鍵人士在提供與該投資有關的通訊方面不提供合作，均令人對該投資的真正目的產生疑問。

鑑於該基金相關的不確定情況及經考慮投資經理未能及時向聖諾香港發出贖回通知以及投資經理及╱或該基金的可疑行為等因素，聖諾香港啟動了仲裁程序。仲裁庭已於2024年11月8日成立，審理程序正在進行中。聖諾香港保留以一切其他方式向投資經理及╱或該基金追討其損失及損害的權利。

於中期報告日期，調查尚未完成。調查委員會及調查公司可能會根據仲裁程序進展採取進一步措施，當中包括考慮提起公開及私人法律程序以追回資產的可能性。