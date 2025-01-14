復興亞洲就清盤呈請提出訴訟　營運維持正常

儘管現金結餘約為680萬元，呈請所涉及的申索約為300萬元，公司認為，呈請對集團的業務營運並無任何重大影響，且集團於公告日期的營運維持正常，原因為(i)公司主要股東之一(合共持有公司已發行股份約10.3%)已承諾提供財務支持；(ii)公司一直與其若干債權人就債務資本化進行持續磋商，以加強其財務狀況；及(iii)呈請所涉及的申索完全缺乏理據。

呈請僅向香港高等法院提交，於公告日期，香港高等法院尚未發出清盤令以將公司清盤。

另外，復興亞洲宣布，於2025年1月12日，公司接獲聲稱由蔡碩、蔡璞、伍慶朝及湖南鉅基共贏企業諮詢中心(有限合夥)(統稱相關股東)發出之函件，彼等為合共持有湖南西澳礦業約68.7%股權的股東。公司透過全資附屬Westralian Resources Pty Ltd.持有湖南西澳31.3%的股權，根據若干相關股東與Westralian Resources訂立的表決權委託協議，公司控制湖南西澳超過50%的投票權，因此湖南西澳被視為公司的非全資附屬公司。