鄧聲興：中海油具長期投資價值　阻力位25元

美國國家氣象局表示，德州東部直至維珍尼亞州西部的部分地區發布冬季風暴預警。另有分析師估計，在美國、歐洲和日本，氣溫每低於10年平均氣溫華氏1度，取暖油和丙烷的需求量就會每日增加113,000桶。另外，美國財政部宣布對俄羅斯石油業新一輪全面制裁。上周五紐約期油價格曾抽高5.3%，每桶高見77.86美元。

近年數據顯示，公司油氣銷售板塊貢獻營收從2018年的1,866億元人民幣(下同)上升至2023年3,279億元，佔總營收比重80%左右。其中石油銷售收入佔總油氣銷售收入始終在80%以上。此外，集團2024年中期股息為0.74港元/股，創歷史新高，A+H中期分紅總額達約321.18億元，高分紅彰顯長期投資價值。股份阻力位25港元，支持位16.5港元。

香港股票分析師協會主席鄧聲興

(筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份)