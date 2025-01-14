Macy’s估上季收入不似預期　Lululemon上調預測

美國多間零售集團公布包括黃金檔期在內的季度收入預測或數據，當中表現不一。擁有最多百貨分店的Macy’s預期，截至今年1月底止季度，收入將略少於管理層上月估計的78億至80億美元區間，市場預測為78億美元；期內同店銷售收入料持平。集團維持季度經調整每股盈利預測不變。

此外，休閒服裝品牌Abercrombie & Fitch(A&F)指，黃金檔期收入優於預期，不過本季收入增長目標不及市場預期。消息拖累A&F周一(13日)股價曾挫逾20%。

另一服飾品牌American Eagle Outfitters(AEO)，包括黃金檔期在內的第四季收入勝市場預期。服裝連鎖集團Urban Outfitters的第四季收入增長10%。

以瑜伽服裝為主要產品的運動品牌Lululemon，向上修訂第四季收入預測區間，由34.8億至35.1億美元，上調到35.6億至35.8億美元，好過市場預期。

另一方面，快餐連鎖集團Shake Shack公布的上季收入也優於預期。