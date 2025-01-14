富達：A股料築底　人行或首季減息降準　財策料待兩會公布

滬綜指周二(14日)重上3,200點，富達國際亞洲經濟分析師劉培乾認為，內地股市應該已經築底，後續是否出現進一步上升空間，則視乎企業增長表現以及本地居民消費能力如何。她又稱，自從中央去年9月起主動推出針對股市流動性的措施，多少能夠穩定市場。

至於貨幣政策及財政政策推出時間表，她預期人行或會在今年首季減息及下調存款準備金率；財政政策則要延至3月初兩會召開而定，當中或涉及特別債額度、擴大赤字規模等具體細節。

整體而言，富達認為內地今年有55%的機率是要「控制經濟穩定」。被問到本周五(17日)內地公布的去年國內生產總值(GDP)表現如何，劉指數據應會介乎4.9至5.1%，主因第四季出口表現強勁，以及內地推出一系列刺激經濟措施所致。

不過她提及，今年內地對GDP的預判未必進取、作風會較為務實，同時會以提振內需消費為主。另該行認為，內地正在重塑外商直接投資(FDI)的分布，在減少對美國依賴的同時，也在高科技等領域出現資金淨流入情況，她相信此形勢對內地中產而言長遠有利。

至於內房方面，她指相信一線城市的復原程度教其他城市快，並料政策需要自下而上推動內房需求，又估計中央需要消化2,200萬套過剩單位，才能達致去庫存之效。

另美國候任總統特朗普將在下周上台，被問及今次貿戰跟2018年有何差異，她指內地自從上次貿戰過後已經減少出口美國、並將環球製造業供應鏈作多元化布局，不過暫時難以預計今次貿易戰的影響。