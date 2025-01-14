高盛：對內房仍謹慎　特朗普加徵關稅基本情景料20%

高盛亞太首席股票策略分析師慕天輝表示，內地房地產仍面臨壓力，對行業基本面仍持謹慎態度，該市場需求及供應仍不平衡。對一線城市市場較樂觀，但三、四線小城市就較悲觀，因仍有供應過量。

中國市場方面，慕天輝認為，許多行業將從政府政策獲益，需關注一些受惠於及政府增加開支有關行業，如科技行業。

針對特朗普加徵關稅，目前MSCI中國12個月的fPE為9.7倍，他認為，特朗普加徵20%關稅是基本情景。如果加徵20%關稅，加上有財政政策抵銷，則增長至11倍。若在關稅及稅收方面增加更多，影響將是負面，美國必將伴隨更多通脹，或有損當地消費，影響將遍及世界。

慕天輝指，亞洲市場去年表現尚可，儘管落後於美國，但表現仍好於其他地區。2025年，對中國、日本、印尼及菲律賓市場持「增持」，不過對澳洲、香港及泰國市場持「減持」。對香港「減持」的部分原因是經濟挑戰仍存，由於受美元的強掛鈎，香港市場也面對內部通脹壓力，香港企業也面臨諸多挑戰，對房地產市場仍持謹慎態度。目前很多內地企業來香港上市，這是一種良好趨勢及需求。

高盛全球首席股票策略分析師Peter Oppenheimer指，美國市場目前表現比此前好得多，美國股市也很大程度上好於其他市場。科技股市場增長勝過去10年。亞洲區因受強美元、美國徵收關稅的可能性，以及經濟政策不明朗等因素影響，其年初表現將較緩慢。