財庫局：港綠色及可持續債券發行冠亞洲　續推動融資

綠色金融成為市場新動力，財經事務及庫務局副局長陳浩濂表示，香港高效配對綠色和轉型資金和項目，綠色和可持續債券的發行一直穩站亞洲首位，2023年在香港發行的綠色和可持續債務總額超過500億美元，其中約300億美元是債券，佔亞洲區總額的37%。政府將繼續推動可持續金融發展，吸納更多資本投資香港、內地及亞洲的可持續項目。

為鼓勵更多綠色融資活動在港進行，政府2024年延長「綠色和可持續金融資助計劃」三年至2027年。他指，該計劃不但為市場提供了支持，也吸引了更多綠色融資活動落戶香港。截至去年12月底，政府已向500筆在香港發行的綠色和可持續債務工具，批出超過2.9億港元資助，涉及的債務總值約1,400億美元。

他又指，為推動經濟綠色轉型，港府正積極擴闊綠色金融科技的生態圈。去年6月推出「綠色和可持續金融科技概念驗證測試資助計劃」，提供前期資助，鼓勵從事綠色金融科技活動的科技公司，或者研究機構同本地企業合作，開發解決行業痛點的項目，讓有關方案在商業上更廣泛應用。計劃反應踴躍，來自近40個申請者、共60個項目已獲批資助。

另外，香港目前環境、社會及管治(ESG)主題投資產品豐富。陳氏引述香港證會數據指，截至去年9月底，證監會認可的ESG基金已經超過230隻，較年多11%，涉及資產管理規模逾1.3萬億港元，按年增長10%。

他提到，香港積極對接並參與國際綠色標準的制訂，上月推出有關香港可持續披露路線圖，闡明香港要求公眾責任實體採用國際財務報告可持續披露準則(ISSB準則)的方針，並就不遲於2028年大型公眾責任實體全面採用ISSB準則提供清晰的路徑，是區內綠色和轉型金融的先行者和推動者，也是亞洲領先的綠色和可持續金融中心。

他指出，路線圖詳述香港為支持可持續披露發展全面生態圈的藍圖，涵蓋可持續核證、數據與科技及技能培訓，同時反映港府為實現全球綠色轉型的決心，並繼續在促進綠色和可持續投融資上擔當領導角色。