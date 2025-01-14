內地去年12月新增人幣貸款9900億　社融增量2.86萬億

中國人民銀行公布，2024年12月新增社會融資2.86萬億元人民幣（下同），勝預期，其中政府債券淨融資1.76萬億元，繼續是政府挑大旗；同月新增人民幣貸款9,900億元，勝預期，其中企（事）業單位貸款增加4,900億元，問題是短貸餘額較11月底略縮，中長期僅增400億元，票據融資增加4,500億元，亦即典型的「票據衝量」。

銀行往往在季末以「票據衝量」滿足監管考核要求，雖說有抵押令風險低，但利息也很低，要是貸款需求旺盛，按理銀行不會願意投放太多資金在此，現在卻成銀行滿足監管機構和內部放貸目標的辦法，市場質疑有效貸款增長實際低過貸款數據。

另一方面，12月底廣義貨幣(M2)餘額313.53萬億元，按年增長7.3%。狹義貨幣(M1)餘額67.1萬億元，按年下降1.4%。流通中貨幣(M0)餘額12.82萬億元，按年增長13%。全年淨投放現金1.47萬億元。

全年而言，人民幣貸款增加18.09萬億元。分部門看，住戶貸款增加2.72萬億元，其中，短期貸款增加4,732億元，中長期貸款增加2.25萬億元；企(事)業單位貸款增加14.33萬億元，其中，短期貸款增加2.61萬億元，中長期貸款增加10.08萬億元，票據融資增加1.57萬億元；非銀行業金融機構貸款增加2,855億元。12月底，外幣貸款餘額5,422億美元，按年下降17.4%。全年外幣貸款減少1,142億美元。

此外，初步統計，2024年全年社會融資規模增量累計為32.26萬億元，比2023年少3.32萬億元。其中，對實體經濟發放的人民幣貸款增加17.05萬億元，按年少增5.17萬億元；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣減少3,916億元，按年多減1,710億元。