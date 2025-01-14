黃金海灣2期珀岸周六首輪銷售218伙　售價242.2萬起

旭日國際旗下的屯門青山公路青山灣段黃金海灣第2期珀岸，周二(14日)加推價單3號，提供65伙。同日上載最新銷售安排，落實周六(18日)盡推首3張價單共218伙作首輪銷售。

集團地產開發部董事總經理李炳餘表示，發售當日設3個時段揀樓，優先的S組屬員工組別，緊接的A組屬大手組別，可購2至5伙，包含至少1伙3房或指定2房，同時最多可選1伙1房。至於，B組買家可購1至2伙。

他續指，首輪發售單位涵蓋72伙開放式戶，113伙一房戶，77伙兩房戶及19伙三房戶，折實售價由242.2萬至733.6萬元，折實呎價7,941至12,073元，折實平均呎價約10,064元，總定價市值逾11.8億元，約四成單位折實價低於300萬元，料可迎合上車客及投資者需求。

集團地產開發部銷售及市場策劃經理辜錦波稱，最新的價單3號撇除樓層因素後屬原價加推，主要集中加推1房及2房單位，實用面積312至655方呎，折實售價283.8萬至733.6萬元，折實呎價9,096至12,073元，折實平均呎價約10,538元。項目於7日內已接獲約3,200張入票，約七成票源來自新界區，按首輪發售單位計，暫錄超額認購約10倍，並將於本周四晚上8時截票。