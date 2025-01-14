StashAway：迎接財政新常態　過「FAT」年

亞洲投資平台StashAway發布2025年《市場前瞻》報告。集團投資總監梁穎瑩表示，2024年全球投資市場令人意料之外的現象包括在美國聯儲局減息1厘之下，美債收益率卻在去年底走高；經濟沒有衰退，黃金表現卻超越股債和現金：美國共和黨控制參眾兩院；比特幣在相關交易所買賣基金推出一年內飆升至10萬美元；以及中國股市跑贏大部分市場，惟市場氛圍仍在熊市中。

展望今年，她指投資者要迎接財政新常態，過上「FAT」年。首先是從貨幣政策擴張到財政政策（F）。在美國候任總統特朗普的政策議程下，預期美國債務將大幅增加，並預期未來幾年，全球政府的赤字與債務將進一步擴大。第二是人工智能技術的進步（A），從生成式人工智能發展到人工智能代理。第三是特朗普政策（T），包括減稅、放寬監管、移民、國防、能源等政策均會對美國經濟增長和通脹帶來不同的影響。因此，FAT將成為影響2025年市場表現的三大關鍵因素。

總括而言，她預期今年經濟環境將繼續處於「通脹型經濟增長狀態」，亦即高通脹、經濟正增長的狀態。由於經濟衰退機會低，因此看好股票和黃金前景，看淡債券。地區方面，美股基本面較歐股好，並看好周期性板塊、航太空與國防板塊，同時減持防守性較強的醫療保健板塊。

亞洲方面，看好更為着重國內改革的日本和印度股市。中國股市則維持中立態度，並密切關注3月舉行重要會議前後有否政策出台刺激投資信心和消費信心。

另外，StashAway香港區總經理嚴逸朗表示，StashAway香港在2024年市場環境不穩下仍錄得投資存款較2023年增長超過一倍。該公司也是唯一在5個亞太市場中持有牌照並全面營運的智能投資平台，業務範圍涵蓋新加坡、馬來西亞、香港、杜拜、泰國。平台會為客戶提供自動化的投資組合建議，並只收取最低每年0.2%的管理費。香港市場的客戶以30至40歲的年齡層為主，亦有逾80歲的客戶。

近期比特幣走勢成為市場焦點，他指最先開始的新加坡業務已可以在投資組合內透過持有追蹤比特幣價格走勢的交易所買賣基金配置5至10%的比特幣資產，香港業務則仍有待申請。