渣打香港即日起供市民換新鈔　首日運作暢順

渣打香港表示，全線分行即日起至1月28日提供兌換新鈔服務，市民可到渣打香港各分行兌換新鈔及「迎新鈔」，準備利是迎接蛇年。

渣打香港高端客群及零售銀行網絡主管羅倩兒表示，新鈔換領首日運作暢順，秩序良好。渣打香港於網頁提供新鈔及「迎新鈔」預訂套裝，市民可選擇換領時段，省卻排隊時間。考慮到去年市民對預訂服務的反應踴躍，今年將整體預訂名額增加兩成半，以配合市民的需要，當中新鈔套裝於半日內已爆滿。

她續指，為鼓勵市民支持環保，該行今年網上預訂「迎新鈔」套裝名額及分行預備的「迎新鈔」數量合共增加超過兩成，該行的SC Pay（轉數快）亦可讓客戶向親友派e-利是，既方便又快捷。

渣打香港全線分行從今日起一連三天，提早於上午8時開始提供兌換新鈔服務，上午8時至9時期間，全部分行櫃位將用作兌換新鈔，以加快兌換流程，縮短輪候時間。部份分行亦設有長者專屬櫃位及關愛座，方便有需要人士。渣打香港提供兌換新鈔及「迎新鈔」服務至1月28日（年廿九），分行每天均有新鈔讓市民兌換。