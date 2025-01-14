渣打香港即日起供市民換新鈔 首日運作暢順
2025年01月14日 16:02
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渣打香港高端客群及零售銀行網絡主管羅倩兒表示新鈔換領首日運作暢順，秩序良好。
渣打香港表示，全線分行即日起至1月28日提供兌換新鈔服務，市民可到渣打香港各分行兌換新鈔及「迎新鈔」，準備利是迎接蛇年。
渣打香港高端客群及零售銀行網絡主管羅倩兒表示，新鈔換領首日運作暢順，秩序良好。渣打香港於網頁提供新鈔及「迎新鈔」預訂套裝，市民可選擇換領時段，省卻排隊時間。考慮到去年市民對預訂服務的反應踴躍，今年將整體預訂名額增加兩成半，以配合市民的需要，當中新鈔套裝於半日內已爆滿。
她續指，為鼓勵市民支持環保，該行今年網上預訂「迎新鈔」套裝名額及分行預備的「迎新鈔」數量合共增加超過兩成，該行的SC Pay（轉數快）亦可讓客戶向親友派e-利是，既方便又快捷。
渣打香港全線分行從今日起一連三天，提早於上午8時開始提供兌換新鈔服務，上午8時至9時期間，全部分行櫃位將用作兌換新鈔，以加快兌換流程，縮短輪候時間。部份分行亦設有長者專屬櫃位及關愛座，方便有需要人士。渣打香港提供兌換新鈔及「迎新鈔」服務至1月28日（年廿九），分行每天均有新鈔讓市民兌換。