蔡崇信：阿里巴巴幫助緩解美國貿易逆差

蔡崇信在被問及，在面對全球政治經濟雙重問題時，作為企業領袖如何確保公司長遠的延續性。蔡崇信指，阿里巴巴於中國成立，同時在全球擴展。現在所面臨的是其所處最不友善的政治環境。他表示，雖然無法控制政府和國家領導層做出更高層次的決策，也無法對此採取任何行動。但他想提醒美國政府，阿里巴巴平台從美國向中國消費者出售價值約500億美元的美國產品。因此實際上是在幫助緩解美國的貿易逆差。

談及有關推動經濟及社會進步，即企業的角色與責任方面時，蔡崇信提出平衡股東利益與其他利益相關者(如員工、供應商及顧客)利益的重要性。蔡崇信在會上指，阿里巴巴一直秉承顧客第一、員工第二、股東第三的原則，公司影響的人不只是股東，還有員工，有供應商、客戶等，公司實體涉及監管機構和眾多利害關係人。

蔡崇信指，因不同管理層經營，每間公司都有所不同。所以管理層的能力與管理決定公司能走多遠、多廣或如何走。阿里巴巴作為一間互聯網平台，日常接觸不同人群，全球每年約有逾10億人在阿里巴巴購物，最頻密的購物者每日購物逾10次。

蔡崇信續指，從網絡商業角度看，阿里巴巴實際上可以做很多事情。不過另一方面，管理層必須集中在員工擅長的領域，方才能提高效率。

另外蔡崇信表示，他發現一些小企業並沒有得到支持。阿里巴巴的成立將創造一個利用網絡幫助小企業的市場，為大小企業提供公平的競爭環境。

他認為，社會公益事業對社會有益，做好事應成為商業模式的一部分。阿里巴巴的使命是從第一天起，讓天下皆可輕鬆經商，並希望幫助小型企業在各地輕鬆開展業務，而這正亦是阿里巴巴最初的願景。