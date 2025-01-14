財庫局許正宇：與海合國家進一步探討雙邊合作

香港與中東加強聯繫，財經事務及庫務局局長許正宇表示，港府將繼續與海灣阿拉伯國家合作委員會(簡稱海合會)秘書處合作，共同籌辦大型活動，探索推行具體措施，以進一步加強雙方的金融市場合作。海合會秘書長賈西姆．布代維(Jasem Mohamed Albudaiwi)對海合會與香港未來的關係表示樂觀，強調海合會國家希望加強與香港的對話與合作，實現互惠共榮。

許氏指，因應環球局勢日益複雜，中東國家近年一直在全球尋找新的投資機會。香港作為連接內地、亞洲和全球資本市場的重要樞紐，絕對是能滿足海合會國家需求的理想「超級聯繫人」。

他又提到，香港多年來在綠色和可持續金融方面取得顯著進展，亦正發展為國際綠色金融中心，能在海合會國家培育綠色能源等新增長領域的過程中發揮增值作用。香港與海合會國家在證券市場、伊斯蘭金融、資產及財富管理等金融服務領域亦有巨大的合作空間。

今年亞洲金融論壇舉行首個海合會專場，標誌着香港與海合會國家在推進金融服務領域合作上的重要里程碑。雙方將繼續保持緊密聯繫，以共同籌劃大型活動，加深對彼此市場的了解，同時會探索進一步加強金融市場多方面合作的具體措施，包括資本市場互聯互通、可持續金融、金融科技、資產及財富管理、家族辦公室、金融基礎設施發展等，務求香港和海合會雙方能共同獲益。