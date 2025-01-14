利奧坊系列夥代理行推新春置業優惠　累售逾2100伙套130億

韓家輝(中)、恒基物業代理副總經理倫國新(右二)、陳永傑(右三)、馬泰陽(左三)、布少明(左二)、廖偉強(右 一)，吳啟民(左一)。

他續指，減息周期展開後，「供平過租」的情況已出現，相信市區項目住宅需求將進一步增加。該盤與中原地產、美聯物業、利嘉閣地產、香港置業及世紀21聯合推出優惠，由即日起至2月15日，經上述代理行購入項目指定一手單位的各首6名買家，可獲贈價值約1萬元的「慶新春餐飲購物禮券」，每個代理行名額6個，總值約30萬元。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，利奧坊以步行街商場概念貫穿各期，並設有多元化的會所設施。相信在減息周期下，市場購買力持續釋放，對後市發展有信心。美聯集團行政總裁(住宅)暨香港置業行政總裁馬泰陽指，料今年樓價將「反攻」，有力回升，扭轉連跌 3年走勢。

美聯物業住宅部行政總裁布少明指，利奧坊系列項目擁有市區地理優勢及便捷交通，齊全的生活配套，為區內地標屋苑。參考目前已屆現樓的利奧坊．壹隅，租金回報率高近4厘水平。利嘉閣地產總裁廖偉強稱，市場普遍預期今年將延續減息周期，供樓負擔得以減輕，有利今年的樓市發展。

世紀21香港行政總裁吳啟民稱，相信今年九龍區新盤銷售依然暢旺，特別是利奧坊系列項目相繼落成，小社區的發展更見成熟。