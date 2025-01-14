中原工商舖：去年工商舖買賣創新低　料首季租賣價均挫15%

中原(工商舖)指，2024年第4季踏入減息周期，對工商舖市場有輕微提振作用，惟全年累計買賣交投仍見疲弱，整體錄得不足3,000宗買賣成交，打破25年來有紀錄新低；該公司預期，2025年首季工商舖物業市場觀望氣氛濃厚，買賣價及租金短期波動大，期間下跌幅度均最多約15%，全年則會量升價穩。

據該公司統計，去年2024年工商舖市場全年錄得約2,968宗工商舖買賣成交，總金額共約640.37億元，分別較2023年下跌約11%及約6%。中原(工商舖)商舖部董事黃偉基表示，去年第四季適逢減息周期啟動加上内地深圳城市恢復一簽多行措施，舖位承接力有所增加，期間買賣錄得約200宗，較去年第三季約175宗有所回升。惟未能扭轉全年買賣劣勢。

去年累計共錄約770宗買賣成交，涉及金額約202億元，較2023年約826宗及約256億元，分別下調約6.8%及21.1%，更為過去10年內新低，以及連續兩年錄得成交宗數低於1,000宗水平。

至於，去年第四季僅錄約808宗商舖租賃交投，為2024年按季表現最差，全年錄約3,544宗，較2023年約4,194宗下跌約15.5%。涉及金額約3.51億元，按年減少約27.9%。尖沙咀及中環區空置率按月持續下滑，截至第四季最新空置率分別約6.93%及約6.16%。其中以内地茶飲、輕食等行業擴展速度加快。

黃預料，2025年第一季舖位買賣會有約180宗，全年則約800宗水平。舖價走勢則看淡，料核心區舖價會有約10%跌幅。至於租賃市場走勢正面，較看好餐飲及輕食行業，以尖沙咀、旺角、銅鑼灣區為最熱門，料今年首季租務交投量會貼近約800宗水平，惟核心區租金仍會有約5至10%跌幅；民生區租金料有約15%下調水平。

該公司寫字樓部董事陳雁樓指出，去年第四季錄得約156宗商廈買賣成交，按季及按年分別增約28.9%及21.9%，為2024年最佳表現季度。全年累錄約537宗買賣成交，按年減少約11.5%。上一季買賣金額有約72.18億元，按季增約7.9%，推高去年總買賣金額至約263.56億元，按年漲約25.6%。

陳續指，第四季港島區指標商廈市場錄約16宗買賣成交，按季增加一倍；全年該區錄得約31宗指標商廈成交，按年上升約55%。整體指標商廈成交增多，相信是買家看準減息周期始動，加上商廈價格已調整至吸引水平，遂加快入市作自用或投資。預測全年寫字樓買賣價有約5至10%跌幅。但核心區如中環、金鐘及尖沙咀的甲級商廈跌幅則約5%以內。

去年全年商廈租賃市場錄約5,502宗寫字樓租賃成交，按年輕微上升，涉及總承租面積約1,481.43萬方呎，較2023年微跌。預計今年各區空置量仍會上升，為寫字樓租金帶來壓力，預料租金會再下調約5至10%。

該行工商部董事劉重興指，2024年全年工商物業僅錄得約1,681宗買賣成交，總金額約177.66億元，按年對比分別減少約13.1%及約20.1%，宗數及金額同創新低。他預期，2025年第一季工廈買賣成交量會有約一成跌幅，接近約380宗，全年則料會錄約1,800宗。金額方面，由於呎價持續受壓，預料買賣價會有約10至15%下調幅度。而租賃成交首季有約1,800宗，租金會進一步下挫約10%。

中原(工商舖)董事總經理潘志明表示，2024年市場錄得約56宗逾億元工商舖成交，總金額涉及約293.06億元，較2023年分別減少約24%及約10%。

他預測，全年工商舖買賣表現會略勝2024年，買賣成交宗數會錄約3,080宗水平，全年價格走勢則會平穩，個別下調約10%，整體買賣市場會呈量升價穩趨勢。至於租務市場方面，全年料有約16,500宗水平，租金維持平穩至下調約15%。