調查：Z世代重視虛幣投資　揸比特幣安全感更勝買樓

富途證券國際（香港）公布《2025香港個人投資者調查報告》顯示，港人收入安全感僅及格得6.43分（滿分為10分），普遍認為經濟環境不確定性偏高，近9成認為多元投資策略能有效應對。在資產配置全球化趨勢的推動下，美股及虛擬貨幣成2025年最被看好的資產。

調查訪問了富途平台逾2,000名香港用戶，了解其收入結構及投資偏好。報告顯示，港人對經濟不確定性的評分達7.18分（滿分為10分），反映普遍認為當前經濟環境充滿挑戰。從理財角度看，與其透過縮減開支、開拓副業或工作轉型來面對經濟挑戰，港人更傾向增加投資以獲取被動收入，55%受訪者表示此舉能提升安全感，其次是進行多元資產配置以分散風險(41%)。

投資偏好方面，87%受訪者認同多元化投資策略有助應對經濟下行風險。比起更保守的風險偏好(30%)，更多受訪者寧將投資組合更多元化(43%)，而投資經驗、收入越高的受訪者投資組合更多元。

調查顯示，「百萬年薪者」在資產管理和投資方面展現出多元化及積極進取的特點，四分之一的高薪受訪者有超過5個收入來源，34%使用超過一半收入進行投資。高收入人士偏好高波動性資產，如期貨期權、外匯及虛擬貨幣。數據指出，超過42%的高收入人士曾投資虛擬貨幣，而其中達66%成功獲利。此外，高薪族持續聚焦多元化資產配置，展望在2025年，87%的高收入人士計劃維持或增加投資資金比例，並將股票、虛擬貨幣及基金列為增持的三大首選資產。

不同世代的投資觀念顯著改變，虛擬貨幣正逐步成為新世代的資產配置首選。其中，77%的X世代虛擬貨幣投資者（1980年或以前出生）看好比特幣的長遠升值潛力。而Z世代（1997年至2006年出生）則更加重視虛擬貨幣投資的交易便捷性及安全性，並認為比起「百萬首期」的置業需求，持有「兩枚比特幣」更能帶來安全感，此群組看好虛擬資產前景的比例是看好房地產的三倍。

富途證券首席分析師譚智樂表示，面對不同類型的地緣政治風險、通脹和政策轉變，分散投資正是有效地對抗風險的主要手段。投資者應同時留意不同地域及波動性的多元資產表現，考慮風險相關性較低的配置。例如在數字經濟發展下，捕捉加密貨幣的機遇同時，在AI發展上可以留意美股市場的一些科技巨企，在估值邏輯上也可於港股尋找估值便宜且具投資價值的股份(例如高息的中特股和增長類型的科技股)，以及有穩定派息的公司和債券。