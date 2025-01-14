戴德梁行：今年大灣區一手銷售料升20%　支持樓價穩定向好

戴德梁行發表大灣區住宅及商業物業投資市場報告，該行大中華區副總裁及大中華區策略發展顧問部主管陶汝鴻表示，回顧2024下半年出台的鬆綁政策，中央着力於刺激置業需求及穩住供應，展望2025年，相信最壞情況已過，相信成交量可維持於目前水平，預計今年一手銷售數字有望回升20%，料約38萬伙水平，支持樓價穩定向好。

他指出，2024年受限於內地整體經濟放緩，房地產市場信心未完全恢復，大灣區住宅市場整體氣氛在上半年維持審慎。直到去年9月下旬，中央強調「要促進房地產市場止跌回穩」，從需求和供應多方面刺激市場，10月起住宅成交量明顯反彈，當月大灣區整體一手成交按月升超過70%至約4萬伙水平，第四季數字顯著回升，較對上一年同期升約42%，以深圳和廣州表現最好。

不過，綜觀去年全年大灣區整體一手銷售伙數錄約31.8萬伙，較2023年回落約16%，但相信今年相關銷售數字將會回升約兩成。

大灣區商業物業投資市場方面，該行副董事總經理兼中國資本市場部HKPRC團隊主管陳彩麗表示，去年全年大灣區1億元以上人民幣(下同)商業物業大額成交共錄66宗，總金額447億元，按年下調約9%。

展望2025年，投資者在目前市場環境保持審慎，整體市場工業、物流及寫字樓新供應充裕，物業價值有下行壓力。然而，內地低利率環境及預期利率將繼續下調，一定程度上抵銷價格的下行壓力，預計2025年整體物業價格將保持平穩。