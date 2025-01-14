丘鈦料去年多賺逾2倍　印度稅務糾紛或再上訴

公司指，全年盈利大增，原因是人工智能(AI)進一步進入消費場景，智能手機、智能駕駛及物聯網智能終端市場持續向好，同時集團於上述市場的攝像頭模組和指紋識別模組供應份額提升，令相關產品的銷售數量上升，帶動營業收入增長。

同時，集團繼續堅持以中高端攝像頭模組為主的經營策略，3,200萬像素及以上應用於手機的攝像頭模組和應用於其他領域的攝像頭模組的合計銷售數量於攝像頭模組銷售總量的佔比明顯提升，另一方面，指紋識別模組產品的結構也出現改善，高端產品佔比的提升有助集團產品附加值的改善，進一步改善毛利率。攝像頭模組和指紋識別模組的需求回升和規格升級，亦使產能利用率明顯改善，改善邊際成本。

此外，一家聯營公司的經營業績按年有所改善，應佔聯營公司虧損金額有所減少。

丘鈦另刊發公告交代印度稅務糾紛，指印度丘鈦在法律及稅務顧問的協助下於2024年11月22日就相關最終評估頒令，向所得稅上訴法庭提出上訴，並提交暫緩根據最終評估頒令支付稅項的申請。上訴法庭認為最終評估頒令可能存在法律條文錯誤適用、稅金計算錯誤等明顯事實性錯誤，並責令評稅部門作出糾正。

及至2025年1月9日，印度丘鈦收到評稅部門對最終評估頒令作出的糾正頒令，應繳所得稅連利息合計金額下調近5.03億印度盧比，折合約4,284.5萬元，因此應繳總額折合降至約1.1億元。然而，諮詢過印度法律顧問及稅務顧問後，印度丘鈦仍有異議，將繼續積極捍衞立場，或考慮進一步訴訟。

集團稱，仍在評估事件對財務報表的影響，並將根據適用的會計準則，就印度丘鈦的遞延所得稅資產進行調整及計提稅項負債撥備。如有進一步重大動向，將根據上市規則於適當時候以公告方式通知股東及潛在投資者。