太古城兩房戶810萬元沽　金獅花園上車盤318萬獲承接

藍籌屋苑鰂魚涌太古城再錄成交，兩房單位減至810萬元售出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯陳昌裕表示，鰂魚涌太古城順安閣高層F室，實用面積約580方呎，兩房間隔，近期叫價約820萬元，並獲同區客垂青，並趁農曆新年前以810萬元購入，呎價約13,966元。

●美聯佘錦驊指，西灣河鯉景灣觀峰閣低層A室，實用面積約797方呎，套三房及連露台間隔，獲同區用家議價後以960萬元購入，呎價約12,045元，原業主於1999年6月以約439.8萬元購入。

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九龍區

●中原吳國豪表示，紅磡黃埔花園2期10座低層H室，實用面積約389方呎，兩房間隔，最新以538萬元沽出，呎價約13,830元，原業主於2013年2月以約486.8萬元買入，近12年帳面獲利51.2萬元。

●中原張仲偉指，九龍塘畢架山一號9座中層B室，實用面積約1,139方呎，套三房間隔，另設工人套房，以2,080萬元連車位沽出，呎價約18,262元，新買家為外區換樓客。

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新界區

●利嘉閣梁敬嚴稱，將軍澳新寶城4座中層C室，實用面積約561方呎，三房間隔，議價後以679.68萬元成交，呎價約12,116元，原業主於1998年以約338.4萬元購入，帳面獲利逾341萬元。

●中原黃靜娟表示，將軍澳維景灣畔3座高層C室，實用面積約399方呎，一房間隔，去年12月叫價595萬元，放盤短短1個月，最新以568萬元成交，呎價約14,236元。

●世紀21奇豐張翠珊稱，馬鞍山居屋錦泰苑E座中層7室，實用面積約650方呎，三房間隔，望樓景，單位放盤兩星期，未補價第二市場叫價550萬元，累減20萬元，減幅約3.6%，以530萬元成交，呎價約8,154元。

●中原胡耀祖指，馬鞍山1月暫錄約30宗二手買賣，迎海．星灣御16座高層B室，實用面積約526方呎，一房連儲物房間隔，叫價約760萬元，議價後以728萬元易手，呎價約13,840元，原業主於2015年以869萬元購入，約10年帳面蝕約141萬元。

●世紀21奇豐袁麗詩表示，沙田第一城24座低層F室，實用面積約447方呎，三房間隔，望市景，放盤半年，原先叫價630萬元，減價85萬元，減幅約13.5%，以545萬元成交，呎價約12,192元。

●中原黎宗文指，沙田及大圍1月暫錄約30宗二手買賣，大圍金獅花園2期F座中層2室，實用面積約282方呎，兩房間隔，叫價約360萬元，去年12月減至330萬元，日前議價後以318.8萬元獲承接，呎價約11,305元，新買家為上車客。

●美聯汪子龍表示，火炭銀禧花園5座高層B室，實用面積約498方呎，兩房設計，兩個月前叫價530萬元放售，獲家長客見屋苑近港鐵站，睇樓數次後以465萬元承接，呎價約9,337元。

●中原趙愛蓮表示，大埔居屋景雅苑B座中層4室，實用面積約645方呎，三房間隔，未補價第二市場叫價約520萬元，議價後以496萬元沽出，呎價約7,690元，新買家為區內客，原業主持貨約8年，單位帳面升值約3.3%。

●美聯蔡潔雯稱，大埔白石角雲滙1座低層B5室，實用面積約501方呎，兩房加儲物室設計，叫價715萬元放售，獲內地專才客洽購，議價後以678萬元承接，呎價約13,533元，原業主於2019年以約907萬元購入，持貨近5年帳面蝕逾229萬元。

●美聯楊浩然指，大埔榮暉花園低層C室，實用面積約572方呎，三房設計，該廈去年全年未錄得任何成交，單位叫價610萬元，獲同區買家議價後以575萬元承接，呎價約10,052元。

●中原楊頌堯表示，大埔公屋運頭塘邨運臨樓高層6室，實用面積約445方呎，未補價第二市場叫價約300萬元，議價後以280萬元易手，呎價約6,292元，新買家為外區客。

●中原劉喜燕稱，元朗錦綉花園F段10街雙號屋，實用面積約891方呎，去年11月叫價約1,050萬元，日前議價後以850萬元沽出，呎價約9,540元，買家為外區用家。

●中原王勤學稱，元朗昨天錄得4宗二手買賣，喜利大廈高層A室，實用面積約241方呎，原則一房間隔，可間兩房，叫價260萬元，減價38萬元，以222萬元沽出，呎價約9,212元，原業主於1997年10月以106.8萬元買入，持貨約28年帳面獲利115.2萬元。

●中原指，元朗聯昇樓高層A室，實用面積約429方呎，叫價310萬元，議價後以287.5萬元沽出，呎價約6,702元，原業主於2011年5月以176萬元買入，持貨約14年帳面獲利約111.5萬元，升值約63%。

●中原伍耀祖表示，天水圍Wetland Seasons Park第1期20座低層A1室，實用面積約636方呎，套三房連工作間間隔，減價88萬元，以610萬元沽出，呎價約9,591元，原業主於2020年1月以719.93萬元一手買人，持貨約5年帳蝕109.9萬元，貶值約15%。

●祥益袁思賢表示，屯門錦華花園B座中層8室，實用面積約353方呎，兩房間隔，新買家為區內客，單位無法睇樓，參考同類型單位間隔後，決定以358萬元購入作自住退休之用，呎價約10,142元。

●利嘉閣李曉敏稱，荃灣樂悠居中層6室，實用面積約312方呎，一房間隔，新買家為外區投資者，議價後獲減60萬元，以400萬元購入，呎價約12,821元。

●中原徐偉業指，荃灣荃景花園5座中層A室，實用面積約495方呎，三房間隔，叫價480萬元，累減42萬元，以438萬元成交，呎價約8,848元，創屋苑3房單位做價10年新低，較高位跌價近40%。

●美聯鍾志宇稱，荃灣中心6座中層D室，實用面積約324方呎，兩房設計，原業主購入後一直作收，半年前叫價355萬元連租約放售，上月中租客搬出，外區客即睇即買，以299萬元承接，呎價約9,228元，原業主於2017年以約400萬元購入，帳蝕101萬元。

●中原溫詩雁表示，馬灣珀麗灣29座高層A室，實用面積約476方呎，兩房間隔，享泳池景，去年11月叫價510萬元，經議價後，以498萬元沽出，呎價約10,462元，新買家為用家。

●中原吳家威指，東涌映灣園5座極高層F室，實用面積約495方呎，兩房間隔，享山景，叫價540萬元，減價13.2萬元，以526.8萬元沽出，呎價約10,642元，新買家為投資客，原業主持貨約8年，帳面只賺6.8萬元。

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