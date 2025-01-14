一手市場多盤齊發　黃金海灣第2期珀岸共推281伙

新盤市場多盤齊發，港、九及新界各有項目落實周六作新一輪銷售。屯門樓盤安排首輪盡推3張價單合共281伙出售，當中約四成單位折實價低於300萬元。

●屯門黃金海灣第2期珀岸周六賣281伙

旭日國際旗下的屯門青山公路青山灣段黃金海灣第2期珀岸，周二(14日)加推價單3號，提供65伙。同日上載最新銷售安排，落實周六(18日)盡推首3張價單共281伙作首輪銷售。將發售單位涵蓋72伙開放式戶，113伙一房戶，77伙兩房戶及19伙三房戶，折實售價由242.2萬至733.6萬元，折實呎價7,941至12,073元，折實平均呎價約10,064元，總定價市值逾11.8億元。

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