一手市場多盤齊發 黃金海灣第2期珀岸共推281伙
2025年01月14日 22:15
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新盤市場多盤齊發，港、九及新界各有項目落實周六作新一輪銷售。屯門樓盤安排首輪盡推3張價單合共281伙出售，當中約四成單位折實價低於300萬元。
●屯門黃金海灣第2期珀岸周六賣281伙
旭日國際旗下的屯門青山公路青山灣段黃金海灣第2期珀岸，周二(14日)加推價單3號，提供65伙。同日上載最新銷售安排，落實周六(18日)盡推首3張價單共281伙作首輪銷售。將發售單位涵蓋72伙開放式戶，113伙一房戶，77伙兩房戶及19伙三房戶，折實售價由242.2萬至733.6萬元，折實呎價7,941至12,073元，折實平均呎價約10,064元，總定價市值逾11.8億元。
●北角皇都基座商場料2027年啟用
新世界發展(00017)旗下住宅項目北角皇都，其基座商場正式命名為STATE THEATRE by K11。集團營業及市務(特別項目)部總經理何家欣表示，商場由K11作為零售顧問，預計2027年啟用。商場樓高4層，樓面面積逾8萬方呎。項目有機會短期內再加推高層大單位招標發售，至於中低層細單位的銷售部署亦會提速進行。
●屯門兆康NOVO LAND第3B期半月暫12宗成交
新鴻基地產(00016)旗下屯門兆康NOVO LAND第3B期，周二(14日)錄兩宗買賣，總成交金額共1,416.34萬元。包括項目Fiskars第2A座21樓A2室，實用面積629方呎，三房間隔，成交價760.24萬元，呎價約12,086元。項目本月暫錄12宗成交，套現逾8,086萬元。
●元朗滙都II單日沽3伙 共涉逾1,281萬
泛海集團(00129)發展的元朗洪水橋滙都II，周二(14日)錄得3宗成交，共涉逾1,281萬元。當中，第6座10樓A07室，為實用面積433方呎的兩房單位，成交價455.88萬元，呎價約10,528元。
●旺角利奧坊系列夥五大代理推置業優惠
恒基地產(00012)旗下旺角利奧坊系列項目，周二(14日)公布夥同五大代理行推出新春置業優惠。恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，利奧坊系列分7期發展，為集團的大型市區重建項目，至今售出逾2,100伙，套現逾130億元。當中，利奧坊．首隅預計今年下半年步入現樓階段。
●九龍半山BEACON PEAK首批13伙周六招標
由世茂集團(00813)發展的九龍半山豪宅項目第1期BEACON PEAK，周二(14日)上載首份最新銷售安排，將於本周六(18日)起推出13伙招標出售，集中於第2座及第6座，均位處中高層，實用面積介乎1,276至1,711方呎，包括8伙三房及5伙四房戶型。招標日期截至3月19日，期間每日下午2時招標及下午3時截標。
●北角101 KINGS ROAD加推價單6號涉26伙
宏安地產(01243)發展的北角炮台山101 KINGS ROAD，周二(14日)加推價單6號，提供26伙，折實平均呎價約24,760元。項目同步上載最新銷售安排，落實周六(18日)以先到先得形式發售當中12伙。價單6號提供13伙一房單位及13伙三房單位，實用面積介乎310至568方呎，折實售價由710.1萬至1,452.4萬元，折實呎價由22,906至26,800元。
●香港仔海盈山7日累收1,443票
由嘉里建設(00683)、信和置業(00083)及太古地產(01972)合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸海盈山，周二(14日)公布截至晚上7時，7日內已接獲1,443個意向登記，按本周四新一輪銷售以價單形式出售65伙計，暫已錄得超額認購約21倍。