財庫局與多個組織會面　建立合作網絡

一連兩日的亞洲金融論壇結束，財經事務及庫務局趁機會與訪港的多邊組織及業界領袖會面，透過交流建立更緊密的合作網絡。據悉，會見人士包括亞洲開發銀行董事會中代表中國香港所屬組別的執行董事Rachel Thompson、世界國際金融中心聯盟(WAIFC)代表。

財庫局局長許正宇周二(14日)與Rachel Thompson會面時，分享了港府最近推出的香港可持續披露路線圖，並提出香港如何可以更好協助亞開行發展中成員的可持續發展。同時指，香港期待與亞開行進一步加強合作，特別是在為成員國提供金融服務以及知識共享方面，協助其實現可持續增長。

WAIFC旨在推動國際金融中心之間的合作和聯繫，其倡議的項目還涵蓋金融科技以及綠色投資和建設等。許氏向WAIFC代表介紹香港金融市場的最新發展，特別是在金融科技、虛擬資產以及綠色金融領域的成果，並期待透過WAIFC的國際網絡，加強香港與全球金融業界的合作。