【東方日報產評】特旋風狂言妄為　歐盟經濟當自危

特朗普將於下周一重返美國白宮主政，開啟「特朗普2.0」時代。其毫不掩飾霸道作風，且往往提出極端主張，唯恐天下不亂，頓令全球經濟滿布陰霾。事實上，這位狂人領袖重返政治舞台，之所以令人不安，皆因其奉行孤立主義，施政宗旨只有「美國利益」。沒有利益的，美國不為；威脅美國利益的，便剷除。這種獨霸的作風，中國自與美國開打貿易戰以來早已領教和防備。反而，一向自視為美國盟友的歐盟開始自危，得做好被美國「揮之則去」的心理準備，重新審視國際經貿關係來應對。

在俄烏戰爭，俄羅斯以斷油斷氣來威脅歐洲，致令歐洲通脹一時間飆升，靠已成為產油國的美國協助供應，以安度能源與通脹危機。在通脹受控下，如今歐洲央行已開始減息刺激經濟，歐美的盟友關係似是堅固。誰料美國政局大變，狂人特朗普重掌政權，其當選之後更不諱言，若歐盟不通過大規模購買美國的油氣來削減與美國之間不斷增長的貿易順差，歐盟將面臨關稅。顯見其關稅不僅用來對付中國，亦會用來侍候其所謂盟友如歐盟、加拿大等，凸顯特朗普「認錢不認人」、敵友通吃的霸道作風。

除了能源議題外，特朗普最新還瘋言瘋語，提出接管格陵蘭島的計劃，劍指歐洲。對此，大概歐盟已確切感受到來自美國新政府的威脅，若不及早全面評估相關風險，並作出系統性的防範，分分鐘被美霸無情「宰割」！

近日歐盟開始重新評估對美國大型科企的反壟斷調查，顯然是為反制美國任何不公行動作好籌碼準備。此外，歐洲最大養老基金悉售美國最大電動車企股份，所謂「空穴來風，未必無因」。歐盟正重新審視與美國的關係，對全球局勢而言是一件大事，足令地緣政治風險急升溫，同時也為擴大非美體系合作帶來新機遇。可以預見，全球利益大洗牌與區域經濟大整合將至。

美國的敵友關係生變，本來被視為美國聯盟共同敵人的中國，未來或會反過來成為美國昔日盟友要拉攏的經貿合作對象，畢竟中國是全球最大貿易國，堅持推動市場改革開放，積極着手解決經濟結構性問題，並推大型刺激經濟措施，中國資本市場等着外資來共同耕耘。若在保護主義下，以後不能多跟美國做生意的話，研究增加對華貿易以彌補缺口，自然成為可行方案。

人情似紙張單薄，世事如棋局局新！美國由典型商人來主政，所謂商場如戰場，沒有永遠朋友，亦沒有永遠敵人，一切講求絕對的利益，意識形態變得不再值錢。美國在能源上既可自給自足，中東諸國自危，加強與中國等金磚國的經貿連繫，不無原因；歐洲、日本、加拿大、澳洲等諸地在考慮本國利益下，如何評估與美國的關係，設法強化自身競爭力，增加討價還價的本錢，並藉着重新審視與中國的經貿連繫，以建立更平衡更自保的國際經貿關係，將逐漸成為主流思想，所帶來的變化將令這場百年變局踏上新台階！