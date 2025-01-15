財金官員：強化內聯外通角色　促進共同發展

一連兩日的亞洲金融論壇吸引數千環球政商及金融領袖來。本港財金官員在社交平台發文指，與國際政商和金融領袖的交流，深刻體會到香港作為「超級連聯人」和「超級增值人」的優勢。從鞏固傳統歐美市場，到拓展中東、東南亞、中亞等朋友圈，通過繼續強化「內聯外通」的角色，與各地攜手並肩，以合作促進更好的共同發展。

他周二(14日)與來港參加論壇的吉爾吉斯總理阿德爾別克•卡西馬利耶夫(Adylbek Kasymaliev)會面，雙方討論了如何進一步促進雙邊經貿合作，為兩地雙向投資提供更有利的環境，也討論未來在文化、教育和青年交流上進一步合作，促進兩地的民心相通。

該官員向對方介紹了香港國際金融中心的優勢，以及全方位的金融服務可如何助力吉爾吉斯加速當地金融市場、基建和綠色轉型的發展。同時特別提到，香港擁有豐富的金融發展及監管經驗、人才庫充裕，樂意和他們分享經驗，助力當地金融體系發展，更好服務中亞地區。

另外，該官員周一(13日)與盧森堡財政部部長Gilles Roth見面，就雙方共同關心的議題，包括綠色金融及相關標準和財務匯報準則的制定、粵港澳大灣區的發展機遇等，進行了深入的交流。